Onko hämärä aika lapsille ja nuorille yhtä rankkaa, vai tarttuuko "syysinho" aikuisista?

Yö on jo päivää pidempi. Hämärä voi vetää mielen matalaksi. Kirkasvalolamppu ja riittävä uni tarjoilevat apua, mutta myös asenne voi tuoda helpotusta, muistuttaa psykologi Ilona Rauhala Huomenta Suomessa.

"Jos me vanhemmat valitamme syksystä ja sateesta..."

Pimeä aika vaikuttaa ihmisiin eri tavoin, ja moni saattaa kokea syksyn tuntuvan vanhemmalla iällä raskaammalta kuin aiemmin.

– Tällaisissa asioissa on perää, jos annamme niiden tapahtua, Rauhala sanoo.

Nuorena hän itse koki syksyt rankkoina, mutta osaa nykyisin käyttää selviytymiskeinojaan niin, ettei mieli mataloidu liikaa.

– Sillä on tosi paljon merkitystä, miten suhtaudumme olosuhteisiin, jotka meillä on. Sitä olisi myös tärkeä nuorille ja lapsille opettaa. Jos me vanhemmat valitamme syksystä ja sateesta, totta kai nuoret oppivat, että no niin, tämä on se aika, kun ollaan "tukka mukissa" ja kaikilla menee huonosti, Rauhala sanoo.

Sateen valittelun sijaan Rauhala kehottaa myönteiseen suhtautumisen.

– Tämä ei ole sitä, että koko ajan hymyillään ja iloitaan. Kysymys on siitä, suostummeko sellaiseen asennoitumiseen, että kaikki on tosi huonosti, kun meillä on tällainen sää? Neljä vuodenaikaa on myös hirveän iso rikkaus.

Miksi syksy ei vedä kaikkien mieltä matalaksi? Mitä tehdä, jos syysapatia uhkaa? Kuuntele keskustelu videolta jutun alussa.

Lue myös:

Katso myös: Kellojen siirto ei tehoa kaamosoireisiin, mutta tämä kyllä: "Yleensä makeannälkä lähtee ensimmäiseksi"

7:00 Keskustelemassa THL:n tutkimusprofessori Timo Partonen. Siirtyisikö tutkimusprofessori talvi- vai kesäaikaan? Miten ikä vaikuttaa kaamosoireiluun?