Sinilevää havaittiin runsaasti vielä lokakuussa Ahvenanmaan sisäsaaristossa. Asiasta kertoo Åbo Akademi, joka ylläpitää Husön biologista tutkimusasemaa Finströmin kunnassa.
Ahvenanmaan sisäsaariston Husöviken-lahdella havaittiin erittäin runsaita leväkukintoja lokakuun alussa.
Lahden nykyisin säännölliset syyskukinnat alkoivat tänä vuonna jo syyskuun alussa.
Lokakuun ensimmäisellä viikolla olot olivat edelleen otolliset leväkukinnalle: oli suhteellisen lämmintä, aurinkoista ja lähes tyyntä.
– En ole 20 vuoden aikana nähnyt vastaavaa näin myöhään syksyllä, Husön biologisen tutkimusaseman amanuenssi Tony Cederberg sanoo tiedotteessa.
– Pitkäaikaisseurantamme ei myöskään osoita, että vastaavaa olisi tapahtunut aiemmin.
Ahvenanmaan sisäsaariston vesi on luokiteltu rehevöityneeksi.
Olot ovat hyvät sinilevän eli syanobakteerien massaesiintymiselle, ja samankaltaisia suuntauksia on havaittu myös muualla Itämerellä.
– Olemme havainneet, että viime vuosina syanobakteerit ovat lisääntyneet Suomenlahdelta Merenkurkkuun asti, ja tämä kasvu johtuu lähinnä kohonneista fosforipitoisuuksista, kertoo Åbo Akademin meribiologi ja tutkija Conny Sjöqvist tiedotteessa.
Lue myös: Kesä oli sinilevän suhteen tavanomainen – tutkija: Tilanne ei silti ole hyvä
2:32Katso myös: Vaikka merenrantamökki olisi upea, sinilevä karkottaa ostajia.
"Leväkukintoja on odotettavissa syksylläkin"
Leväkausi on viime vuosina pidentynyt ja siirtynyt pidemmälle syksyyn.
Yliopiston mukaan muutos on yhteydessä rehevöitymiseen ja ilmastonmuutokseen.
Tutkijoiden mukaan fosforikuormitusta on vähennettävä edelleen kolmanneksella.
– Leväkukintoja on odotettavissa niin kesällä kuin syksylläkin, kun sääolosuhteet ovat suotuisat. Itämereen päätyvä ravinnekuormitus on edelleen liian suuri, vaikka ravinnekuormituksen vähentämiseksi on tehty työtä vuosikymmenien ajan, Cederberg sanoo.
Itämeri on uuden tutkimuksen mukaan maailman toiseksi nopeimmin lämpenevä merialue, tiedotteessa sanotaan.
Ilmastonmuutos aiheuttaa muun muassa korkeampia lämpötiloja, mutta myös voimistaa rehevöitymisen vaikutuksia, kuten happiolosuhteiden heikkenemistä ja sisäistä fosforikuormitusta.
– Ilmastonmuutos on ongelmallinen Itämeren kaltaiselle herkälle sisämerelle, ja meidän on jatkettava työtä Itämeren ravinnekuormituksen vähentämiseksi, Cederberg lisää.