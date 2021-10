Lannistaako pimeys? Psykologi kertoo, miten päästä tunteesta eroon: "Sää ei ole se ensisijainen asia, joka tuottaa huonoa oloa"

Ihmiset ovat yksilöllisiä olentoja. Toinen on taipuvainen soimaamaan itseään tai ajattelemaan, ettei millään ole mitään merkitystä. Toinen taas on luontaisesti hyvin optimistinen ja hakeutuu aina iloisten asioiden äärelle.

Sää on harvoin suurin murhe

– Suurimmalle osalle meistä tämä sää ei ole se ensisijainen asia, joka tuottaa huonoa oloa. Meillä on paljon isompia asioita itse kullakin: läheiset on sairastunut, ihmissuhteissa saattaa olla ongelmia, talouden kanssa saattaa olla haasteita, työt eivät välttämättä suju. Ne ovat niitä isoja asioita, Rauhala sanoi Uutisaamussa.

– Ihmisten ongelma ei ole se, ettei me saataisi apua, jos me halutaan, vaan suurempi ongelma on se, että osataanko me pyytää sitä.