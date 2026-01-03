Yhdysvalloissa sattui joulukuussa varsin hämmentävä auto-onnettomuus.
Nevadan osavaltiossa koettiin muutama viikko sitten epäuskon hetkiä, kun ylinopeutta ajanut kuljettaja päätyi autoineen yksityisasunnon pihalle.
Asunnon valvontakamera tallensi onnettomuuden, jossa henkilöauto rysähti päin betoniaitaa ja pyörähti siitä vauhdilla talon takapihalle.
Autoa kuljettanut nainen koki ihmepelastumisen. Kuski lensi törmäyksen voimasta ulos autostaan ja laskeutui suoraan pihalla olleeseen uima-altaaseen.
Lopulta talon asukas saapui apuun ja tajuissaan oleva kuljettaja saatiin nostettua pois altaasta. Hänet vietiin suoraan onnettomuuspaikalta Arizonassa sijaitsevaan sairaalaan.
Paikallisen poliisin mukaan kuljettaja ajoi ylinopeutta ennen törmäyshetkeä.
Katso hurja tilanne yllä olevalta videolta!