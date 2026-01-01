Oulussa syttyi uudenvuodenpäivänä tulipalo, jossa tuhoutui suuri autotalli. Pelastuslaitos sai poliisilta virka-apua palon taltuttamisessa.
Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitos sai ilmoituksen Tomminniementiellä Oulussa syttyneestä rakennuspalosta tänään torstaina iltapäivällä kello neljän jälkeen.
Paikalle lähetettiin 12 pelastuslaitoksen yksikköä.
Paikan päällä selvisi, että tulessa oli noin 200 neliömetrin kokoinen autotallirakennus. Rakennuksessa oli sisällä minibussi ja asuntoauto.
Palo oli saanut alkunsa tallissa tehdyistä tulitöistä.
Pelastuslaitoksen tiedotteen mukaan paikalla ollut ihminen oli yrittänyt ensin itse sammuttaa paloa, mutta palo oli kehittynyt ja levinnyt nopeasti.
Pelastuslaitos sai estetyksi palon leviämisen viereisiin rakennuksiin.
Poliisi ampui reiän kaasupulloon
Rakennuksen sisällä oli pelastuslaitoksen mukaan myös kaasupulloja, kuten yksi asetyleenipullo.
Asetyleenipullon vaarattomaksi tekemiseen pelastuslaitos pyysi virka-apua poliisilta, joka kävi ampumassa kiväärillä pulloon reiän.
– Asetyleenipullon sisällä saattaa palon vaikutuksesta alkaa reaktio, jonka seurauksena pullo voi räjähtää vielä 24 tunnin kuluttua. Reaktio voi käynnistyä myös pulloon kohdistuvan iskun seurauksena, pelastuslaitoksen tiedotteessa kerrotaan.
Pelastuslaitos jäähdytti pulloa sammuttamisen ajan.