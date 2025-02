Tubettajat Janne Naakka ja Valtteri Sandberg ovat eronneet – taustalla pettämistä

Youtubesta tuttu pariskunta Janne Naakka ja Valtteri Sandberg ovat päätyneet eroon 12 yhteisen vuoden jälkeen.

Tubettajapariskunta Janne Naakka ja Valtteri Sandberg kertoivat erostaan kumpikin omilla Instagram-tileillään 20. helmikuuta.

– Minun ja Valtterin yhdessä kirjoittamamme tarina on tullut päätökseen. Noin kaksi vuotta sitten sain tietää Valtterin pettäneen minua useasti suhteemme aikana. Eniten satutti kuitenkin tapa, millä Valtteri oli valehdellut minulle pettämisestä. Valtteri lupasi korjata suhteemme, ja minä lupasin yrittää luottaa häneen uudelleen. Pyysin Valtterilta kahta tekoa, jotka auttaisivat korjaamaan luottamukseni häneen ja suhteemme, Naakka avasi eron taustoja.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen tästä.

Naakan mukaan Sandberg teki paljon asioita suhteen eteen, muttei Naakan pyytämää kahta tekoa.

Kesällä Naakka oli sanojensa mukaan viimein tarpeeksi vahva vaatimaan Sandbergilta jo aiemmin pyytämiään tekoja, jotta parisuhde vielä korjaantuisi. Sandberg halusi kuitenkin erota 12 vuoden parisuhteen jälkeen. Suhde päättyi 19. lokakuuta 2024.

– Vaikka olemme voineet jo hetken käsitellä asioita, toivon, että pystytte antamaan vielä hieman lisää aikaa ja tilaa niin minulle kuin Valtterille. Tällä hetkellä koen monia tunteita, enkä ole valmis sanoittamaan niitä, mutta kun olen, lupaan kertoa ne teille, Naakka lupasi.

Sandberg ylisti julkaisussaan parin yhteisiä vuosia elämänsä kauneimmiksi hetkiksi. Yhdessä on käyty niin ylä- kuin alamäkiä, ja hän on kaikista yhteisistä vuosista kiitollinen.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen tästä.

Sandberg nostaa eron merkittävimmäksi syyksi hänen vuosien takaisen uskottomuutensa.



– Tapauksia oli useampia ja ei ole päivää, kun en katuisi niitä. Kuitenkin suurin katumukseni asiasta on se, että en rehellisesti kertonut asioita Jannelle, vaan ne tulivat muulla tavalla hänen tietoisuuteensa pari vuotta sitten, jonka jälkeen vasta pääsimme työstämään suhdettamme, koska halusimme vielä molemmat jatkaa yhteistä matkaa. Toivon joka päivä, että olisin ollut rohkeampi, Sandberg kirjoitti.



– Olen ilmaissut Jannelle jo lukuisisasti, enkä halua lopettaa sen ilmaisemista, kuinka pahoillani olen aiheuttamastani kivusta ja toivon erityisesti hänelle tilaa asian prosessoimisen kanssa. Olen koittanut antaa kaikkeni suhteellemme ja tukea Jannea kaikin tavoin, ja tämä päätös on ollut elämäni kivuliain. Koen kuitenkin, että vaikka juuri nyt siihen on vaikea uskoa, se tulee olemaan meille kummallekin oikea, Sandberg jatkoi.

Sandberg pahoitteli asiaa myös ihmisille, jotka ovat häntä tukeneet ja joita hän eron kautta satuttaa.

Molemmat tekevät kanaviinsa muun muassa kauneus- ja lifestylesisältöä.