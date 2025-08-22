Kihlautuneet Roope Salminen ja Vivian Nick hempeissä kuvissa

Roope Salminen ja Vivian Nick julkaisivat kihlakuvia.
Juontaja Roope Salminen ja podcastaaja Vivian Nick ilmoittivat kihlautuneensa pari viikkoa sitten 20. elokuuta julkaistussa Ootsä kuullut tästä -podcastinsa jaksossa.
– Ihan sika kiva juttu. Olen odottanut niin pitkään, että pääsisin kosimaan Viviania. Tuossa pari viikkoa sitten pääsin vihdoinkin tekemään sen, Salminen kertoo podcastissa.
Nick jakoi Instagramiin kihlausuutisen jälkeen myös hempeät yhteiskuvat Salmisen kanssa.
Kuvia voit selata nuolesta.
Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen tästä.
– Sun tyttö aina, Nick kirjoitti kuvien yhteyteen.
Kuvissa näkyy myös Nickin kihlasormus.
Julkaisu on täyttynyt onnitteluista, joita ovat kirjoittaneet sen kommentteihin muun muassa somevaikuttaja Sara Vanninen, podcastaaja Enni Koistinen, radiojuontaja Niko Saarinen ja sijoittaja Jasmin Hamid.
Nick kertoo podcastissa, että pariskunta suunnittelee jo häitään.
– Iltaisin, kun menen nukkumaan, en enää mieti maailman huolia, vaan millaisen kampauksen haluan häihimme. Häiden suunnittelu kanssasi on ollut niin kivaa, kun tuntuu, että olemme kilpaa innoissamme asiasta, Nick hehkuttaa jaksossa.