Valtteri Bottas toteuttaa vanhaa sananlaskua – iso elämänmuutos lämmittää: "Minun on helpompi hengittää"

Kesälomallaan F1-kuski on ehtinyt tehdä yhtä sun toista.

IMAGO/Marco Canoniero/ All Over Press

Vaikka Bottas, 32, on saanut jo pitkään matkustaa ympäriä maapalloa, kilometrit eivät ole vielä täynnä. Ammattinsa lisäksi Bottas kiertää mahdollisuuksien mukaan myös tyttöystävänsä pyöräilykisoissa. Kun formulatähden sometilejä katsoo, paikat vaihtuvat tiuhaan Lapista Nastolaan ja sieltä Yhdysvaltain kautta Australiaan.

– Koska minulla on mahdollisuus nähdä eri paikkoja ja mennä mukaan erilaisiin juttuihin, niin se on mageeta.

Alfa Romeolla helpompi hengittää

Bottas on formula ykkösten MM-sarjassa yhdeksäntenä. Alkukaudesta Alfa Romeo oli hyvässä lennossa, mutta sen jälkeen ongelmat ovat kasvaneet. Viimeisissä neljässä kisassa ennen kesätaukoa Bottas ja Alfa jäivät ilman pisteitä.

– Ensimmäiseen kuuteen kisaan tuli hyvin pisteitä, mutta seuraavista kuudesta niitä tuli valitettavan vähän. Siihen on kaksi syytä: kehitystyössä olemme jääneet Alpinen ja McLarenin taakse. Toinen kompastuskivi ovat olleet auton luotettavuusongelmat. Kun ei pääse maaliin, ei pisteitäkään tule, Bottas kertasi.

Formulauutisointia Bottas on yrittänyt välttää. Sebastian Vettelin lopettamisuutinen tietää sitä, että osa kuskipaikoista menee uusiksi.

– Minulla on sopimusasiat kunnossa. Totta kai se helpottaa oloa, kun ei tarvitse miettiä ensi kauden tallipaikkaa, Bottas sanoi.

Bottas on viihtynyt Alfalla. Ero esimerkiksi Mercedekseen on iso.

– Nyt elämä on rennompaa. Painetta on vähemmän. Olen huomannut eron omassa hyvinvoinnissani, sillä minun on helpompi hengittää, Bottas kertoi.