Valtteri Bottaksen F1-tallissa käy melkoinen kuhina – valtava joukko uusia tukijoita liittynyt mukaan

The Race -sivuston mukaan Alfa Romeo on saanut pelkästään tänä vuonna 32 uutta tukijaa matkaansa. Näistä yhtiöistä 26 ovat virallisia yhteistyökumppaneita ja loput kuusi ovat teknisen puolen yhteistyökumppanitahoja.

Kimi Räikkösen Alfa Romeo -siirron yhteydessä esiin nousi muun muassa se, miten iso olutvalmistaja Singha liittyi tukemaan italialaissveitsiläistä tallia. Tuoreeltaan Alfa Romeon matkaan on lähtenyt hyvin laaja-alaisesti eri alojen yrityksiä. Mukana on niin talouspuolen, terveydenhoitoalan firmoja, vedonlyöntiyhtiöitä, kellovalmistajia ja vaate- ja laukkuvalmistajia.

Mutta mikä selittää valtavan tukijavirran? Yksi tekijä liittyy F1:n suosion kasvuun. Toinen tekijä tulee Alfa Romeon sisältä. Italialaissveitsiläinen talli kun palkkasi tälle kaudelle Guanyu Zhoun toiseksi kisakuskikseen. Zhou on kautta aikojen ensimmäinen kiinalainen F1-kuski.

– Taustalla on monenlaisia syitä, Alfa Romeon tallipäällikkö Frederic Vasseur sanoi kovasta tukijavirrasta.

– On selvää, että Zhoulla on ollut iso vaikutus. Olemme hänen avullaan pystyneet hankkimaan uusia sponsoreita. Mutta samaan aikaan meillä ei ole hirvittävästi kiinalaisia tukijoita. Meillä on enemmän eurooppalaisia yhtiöitä, jotka haluavat päästä Kiinan markkinoille, Vasseur taustoitti.