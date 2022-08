Valtteri Bottas linjaa Alfa Romeolle kovia tavoitteita – onko realismi kuitenkin jotain aivan toista?

Bottas on tällä hetkellä kuljettajien MM-taulukossa yhdeksäntenä (46 pistettä). Valmistajien sarjassa Alfa Romeo on tipahtanut tuoreen, heikon vireen keskellä kuudenneksi.

– Tuntuu ehkä siltä, että Fredin (Vasseur, Alfa Romeon tallipäällikkö) ja tallin tavoitteet ovat ehkä hieman konservatiivisempia. Uskoisin, että hän on hyvin tyytyväinen, jos talli on valmistajien puolella kuuden kärjessä ja yksi kuski on kymmenen joukossa. Itse taas haluaisin olla kuljettajien puolella seitsemäs, eli paras kolmen kärkitallin takana. Ja tallina meidän pitäisi olla neljäntenä, Bottas totesi GP Fansin mukaan.