Valtteri Bottas sai haluamansa – F1-sarjassa kuplii edelleen

Valtteri Bottaksen ja Sergio Perezin Cadillac-sopimusten jälkeen F1-sarjassa on vielä kuusi kuljettajapaikkaa täyttämättä kaudelle 2026.

Eikä kyseessä ole mitä tahansa paikkoja, sillä muun muassa Mercedes ei ole tiedottanut vielä tulevan vuoden kuskeistaan.

Odotusarvo on se, että Mercedes jatkaa nykyisellä kaksikollaan George Russell ja Kimi Antonelli. Tallipäällikkö Toto Wolffin virittelemä Max Verstappen -kaappaus näyttää vesittyneen ainakin hetkeksi, sillä hollantilaismestari on kertonut katsastavansa Red Bullin iskukyvyn uusilla teknisillä säännöillä.

Russellin sopimus vaikuttaa selviöltä, sillä Wolffin olisi käytännössä mahdotonta löytää brittikuskin saappaat täyttävä kokenut kuljettaja. Mercedes on myös panostanut paljon nuoreen Antonelliin, josta odotetaan huippukuskia, vaikka tulokaskausi onkin ollut haastava.

Valtteri Bottas (vas.) sai haluamansa sopimuksen Cadillacilta. Nyt Toto Wolffilla (toinen vas.) on edessään kovia päätöksiä Kimi Antonellista (oik.) ja George Russellista (toinen oik.).

Toinen talli, jolla on molemmat paikat täyttämättä, on Red Bullin alainen Racing Bulls. Red Bullin kuskipolitiikkaa on ollut mahdotonta ennakoida viime vuosina, eikä tuleva kausi tee poikkeusta. Tällä hetkellä sisartiimissä ajavat vakuuttavaa tulokasvuotta kaasutteleva Isack Hadjar ja Red Bullilta kahden kisan jälkeen alennettu Liam Lawson. Heidän mahdollisiksi korvaajaehdokkaikseen on spekuloitu muun muassa energiajuomayhtiön suojattia Arvin Lindbladia sekä IndyCar-sarjassa menestynyttä Alex Palou’ta.

Hadjarin nimi on nostettu vahvasti esiin seuraavana kuskina sarjan tuulisimmalla paikalla, Verstappenin tiimikaverina Red Bullilla. Ranskalainen on vihjaillut halustaan pysyä pienemmän paineen Racing Bullsilla, mutta ura saattaa jatkua porrasta ylempänä. Red Bullin nykyinen kakkoskuski Yuki Tsunoda on saanut heikoilla esityksillään poikkeuksellisen paljon löysää – osittain varmasti siksi, ettei korvaajaehdokkaita oikein enää löydy. Loogisesti ajateltuna seuraavaksi olisi Hadjarin vuoro kokeilla siipiään Verstappenin rinnalla.

Kuudes vapaa kuskipaikka löytyy Alpinelta Pierre Gaslyn rinnalta. Jack Doohan sai lähtöpassit tiimistä jo kuuden kisan jälkeen, ja hänet korvasi toinen tulokas Franco Colapinto. Argentiinalaisen saldo on ollut yhtä vaisu kuin Doohanin, eikä MM-pisteitä ole karttunut.

Pierre Gaslyn (vas.) paikka Alpinella on varma, Franco Colapinto ei ole vakuuttanut.

Varikkotietojen mukaan talli onkin kalastellut Gaslyn rinnalle muun muassa Bottaksen ja Perezin kaltaisia veteraaneja, mutta tuloksetta. Valmistajien MM-sarjassa viimeisenä olevan Alpinen iskukyky sekä Flavio Briatoren ohjauksessa poukkoileva organisaatio vaikuttavat karkottaneen todelliset huippunimet.

Kuluva kausi jatkuu kesätauon jälkeen Hollannin GP:llä tulevana viikonloppuna.