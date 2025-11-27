Formula ykkösten seitsenkertaisen maailmanmestarin Lewis Hamiltonin varsin vaisusti sujunut ensimmäinen kausi Ferrarilla on viimeistelyä vaille valmis, kun kaudesta ovat ajamatta enää tämän viikonlopun Qatarin GP sekä ensi viikon Abu Dhabi.

Hamilton, 40, kohautti hiljattain kuvailemalla kauttaan "painajaiseksi" ja toteamalla, ettei odota innolla ensi kautta. Qatarin mediapäivänä torstaina brittilegenda kuitenkin oikoi sanojaan.

– Yllättyisin, jos muut kuljettajat kauden lopussa olisivat innoissaan seuraavasta vuodesta. Yleensä ei juuri riitä energiaa kauden lopussa. Sanoin tuon turhautumisen hetkellä, kun kisa oli mennyt huonosti. Olen kyllä innoissani siitä, mitä talli tekee ensi vuonna, Hamilton sanoi torstaina.

Hamilton myös vakuutti, ettei kadu siirtoa Ferrarille kuuden mestaruutensa tallista Mercedekseltä.

– Tuo kysymys on hypoteettinen, enkä lähde tuohon. Mutta ei, en kadu päätöstäni. Vie aikaa rakentaa uutta ja kasvaa uudessa organisaatiossa, ja odotin sen olevan niin.