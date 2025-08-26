Talli vahvistaa: Valtteri Bottas palaa F1-sarjaan!

Valtteri Bottas palaa F1-sarjaan kisakuljettajaksi amerikkalaistalli Cadillacin pilttuussa. Sarjaan ensi kaudeksi nouseva talli vahvisti asian tiistai-iltapäivällä.

Tallin toinen kisakuski ensi kaudella on meksikolainen konkari Sergio Perez. Formula 1:n verkkosivujen mukaan kaksikon sopimukset ovat monivuotisia.

35-vuotias Bottas toimii kuluvalla kaudella Mercedeksen varakuljettajana. Hän putosi kisakuljettajan roolista viime sesongin päätteeksi, kun pesti Sauberilla ei jatkunut.

– Kahden erittäin kokeneen kuljettajan palkkaaminen on rohkea osoitus aikeistamme. He ovat nähneet kaiken ja tietävät, mitä F1:ssä menestymiseen tarvitaan. Mikä tärkeintä, he ymmärtävät, mitä tiimin rakentaminen tarkoittaa, Cadillacin tallipäällikkö Graeme Lowdon kommentoi.

Bottas kuvailee Cadillacin F1-projektia "pitkäaikaiseksi visioksi".

– Heti kun aloin keskustella tallin kanssa, tunsin jotain erilaista, jotain kunnianhimoista, mutta myös realistista, suomalainen sanoo.

– Ei joka päivä saa mahdollisuutta rakentaa jotain aivan uutta alusta asti ja olla auttamassa tekemässä siitä jotain, mikä todellakin kuuluu F1:seen. Minulla on ollut kunnia työskennellä aiemmin maailman parhaiden tiimien kanssa, ja näen jo nyt täällä samanlaista ammattitaitoa ja nälkää, Bottas jatkaa.

Suomalainen on ajanut urallaan aiemmin kilpakuskina Williamsilla, Mercedeksellä, Alfa Romeolla ja Sauberilla. Hän on voittanut kaikkiaan 10 osakilpailua.

Myös Perezin paluu tapahtuu vuoden tauon jälkeen. Hän menetti paikkansa Red Bullilla viime kauden jälkeen.

Cadillac herkutteli kuljettajajulkistuksen kanssa oikein kunnolla. Tallin julkistusvideolla esiintyy Hollywood-tähti Keanu Reeves.

Uutinen Bottaksen paluusta on odotettu, sillä asiasta liikkui viime viikkoina paljon vahvistamattomia mediatietoja. Suomalainen otti huhuista kaiken irti. Viimeksi tänään Bottas ehti vielä kiusoitella paluullaan sosiaalisessa mediassa.