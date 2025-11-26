F1-suunnittelijaguru Adrian Newey hyppää Aston Martinin tallipäälliköksi ensi vuodesta alkaen.

Aston Martinin nykyinen tallipäällikkö Andy Cowell siirtyy tiimin strategiajohtajaksi ja Adrian Newey hyppää hänen tilalleen tallipäälliköksi. Useita voittaja-autoja urallaan suunnitelleesta Neweystä tulee kaoottisessa tilassa olleen F1-tiimin neljäs tallipäällikkö neljään vuoteen.

Aston Martin kertoo, että muutoksilla pyritään varmistamaan, että tiimin johto on "hyvin valmistautunut hyödyntämään yhteisiä vahvuuksiaan" ensi vuonna. F1:n säännöt muuttuvat ensi kaudelle suuresti.

Newey luonnehti nähneensä tiimissä tänä vuonna "paljon yksilöllistä lahjakkuutta". 66-vuotias britti sanoi ottavansa tallipomon roolin innolla vastaan.

Newey on toiminut Aston Martinilla jo tänä vuonna teknisenä johtajana sekä osaomistajana. Aiemmin hänen kanssaan menestyksestä nautti pitkään Red Bull, ja sitä ennen britti toimi McLarenilla ja Williamsilla.

Neweyn suunnittelemilla autoilla on voitettu formula ykkösissä kaikkiaan 14 kuljettajien ja 12 valmistajien maailmanmestaruutta.