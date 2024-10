F1:ssä merkittävä kuljettajavaihdos? Red Bull -pomolta kova paljastus

F1:ssä ainoastaan Sauber, Red Bull ja Racing Bulls eivät ole vielä varmistaneet ensi vuoden kuljettajavalintojaan. Sauber pohtii yhä toista nimitystään, kun taas Red Bull on isojen ratkaisujen äärellä.

Red Bullilla on voimassa olevat sopimukset lajin hallitsevan maailmanmestarin Max Verstappenin ja meksikolaisen Sergio Perezin kanssa. Näistä 34-vuotiaan Perezin ajopaikka on uhattuna, sillä hänen suoritustasonsa on ailahdellut pahemman kerran.