Kommentti: Valtteri Bottaksen paluun taustalla on kylmäävä haamu

Valtteri Bottas teki odotetun paluun F1-kuljettajaksi. Cadillacin kuskipalkkauksessa on kuitenkin kaikuja 2000-luvun alusta, kirjoittaa MTV Urheilun Joni Vainio.

Ensi kaudella F1-sarjassa aloittava Cadillac ilmoitti tiistaina palkanneensa kuljettajikseen Valtteri Bottaksen ja Sergio ”Checo” Perezin. Amerikkalaistalli luottaa selkeästi kahden kokeneen kuljettajan voimaan; Bottas täyttää pian 36 vuotta ja Perez saavuttaa samat lukemat ensi tammikuussa.

Palkkauksessa on kaikuja 2000-luvun alkupuolelta, kun japanilaisjätti Toyota yritti saavuttaa jalansijaa F1-sarjassa. Tiimin kuskeina debyyttikaudella 2002 nähtiin Mika Salo ja britti Allan McNish. Kaksi kokenutta kuskia, joiden odotettiin nostavan Toyota heti mukaan isojen pelurien joukkoon.

Valtavalla budjetilla operoineen Toyotan kaudesta tuli kuitenkin totaalinen floppi, kun se jäi käytännössä viimeiseksi valmistajien MM-sarjassa.

Toyota saavutti yhtä monta MM-pistettä kuin viimeiseksi jätetty Arrows, mutta Arrows vetäytyi kesken kauden rahavaikeuksien takia. Toki on huomioitava se, että tuolloin vain kuusi parasta sai MM-pisteitä, kun nyt niitä jaetaan periaatteessa kaikille osallistujille.

Toyotalle tilanne oli joka tapauksessa sen verran kiusallinen, että se antoi kummallekin kuljettajalleen kenkää ja samalla päättyi Mika Salon ura F1-kuskina.

Voiko samaa uhkakuvaa maalata Bottaksen taustalle? Periaatteessa kyllä, sillä amerikkalaistallia ei varmasti kiinnosta ajaa enää loppukaudesta jämäsijoituksista pikkutallien perässä. Emoyhtiö General Motorsilla on taatusti kanttia miettiä uusiksi kuljettajakuvioitaan, mikäli toivottua tulosta ei riittävän nopeasti tule.

Onko nälkää tarpeeksi?

Sekä Bottas että Perez ovat voittaneet F1-osakilpailuja, ja ovat kokeneita kuskeja, mutta onko kummastakaan viemään tiimiä riittävästi eteenpäin?

Bottas ajoi kaikki osakilpailuvoittonsa sarjan parhaalla autolla, mutta kun alle laitettiin huomattavasti heikompi Alfa Romeo ja myöhemmin Sauber, valonpilkahdukset jäivät olemattomiin.

Sen sijaan saatiin kuulla viikonlopusta toiseen samaa virttä siitä, kuinka autosta on jälleen löydetty pieniä juttuja, joilla vauhtia toivottiin löytyvän. Vaan eipä löytynyt.

Bottas on kuski, josta kenelläkään ei ole pahaa sanottavaa. Hän on tiimipelaaja, suoritusvarma ja osoittanut olevansa myös oiva markkinointikasvo. Blondatussa tukassaan ja muhkeissa viiksissään Bottas on ollut F1-fanien suosiossa, ja katsojat ovat toivoneet hänelle vielä mahdollisuutta palata sarjaan.

Mutta onko hänestä enää taistelemaan paikasta auringossa? Onko Bottaksella tarvittavaa ”tiikerinsilmää” ajamaan viimeisistä kymmenyksistä, joilla ratkaistaan mahdollisesti koko viikonlopun sijoitus?

Bottasta on läpi F1-uran arvosteltu siitä, että hän on radalla liian kiltti. Kun auto ei tuo tarvittavaa nopeutta, Bottas on hävinnyt kuvasta. Hänellä ei ole samanlaista taistelijan luonnetta puolustaa omaa paikkaansa radalla kuin tulevalla tallikaveri Perezillä.

Sekä Pereziä että Bottasta yhdistää se, että kummallakin vuoden kilpailutauko. Se voi näkyä vielä alkukauden ensimmäisissä kisoissa, mutta sen jälkeen kuherruskuukausi on auttamatta ohi.

Suomalaiskuskin etuna on, että hän on tällä kaudella nähnyt Mercedeksellä toimiessaan, mitä ensi kaudella on luvassa. Se antaa hänelle etulyöntiaseman, joka on nyt käytettävä maksimaalisesti hyödyksi, jotta paluu ei jää pelkäksi joutsenlauluksi.