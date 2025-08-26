Valtteri Bottakselta suoraa puhetta – ”Olen valmistautunut pahimpaan”

Valtteri Bottas teki ensiesiintymisensä uuden tiiminsä väreissä. Suomalaiskuski korostaa, ettei odota ensi vuodesta pikavoittoja.

Valtteri Bottas jäi viime kauden päätteeksi ilman ajopaikkaa F1-sarjassa, kun työt Sauberilla loppuivat. Tyhjänpäälle mies ei kuitenkaan jäänyt, vaan hän on tällä kaudella toiminut Mercedeksen varakuskina. Tähtäimessä on kuitenkin ollut koko ajan päästä takaisin tositoimiin.

Bottasta onkin pidetty alkukauden ajan vahvimpana vaihtoehtona Cadillacille, mutta varmistus saatiin vasta nyt elokuun lopulla. Tiimin toista autoa ajaa ”eläkkeeltä” palaava meksikolaiskuski Sergio "Checo" Perez.

Lue myös: Valtteri Bottaksen palkannut Cadillac leikkasi huhuilta siivet

10 osakilpailuvoittoaan urallaan ajanut Bottas kertoo, että oli seurannut Cadillacin projektia jo pitkään.

– Ensimmäiset puheet tästä projektista olivat jo kaksi vuotta sitten. Graeme (Lowdon, Cadillacin tiimipäällikkö) on pitänyt minut koko ajan kartalla, että missä mennään ja tämän vuoden alkupuolella olin vakuuttunut, että tähän haluan sitoutua, Bottas kertoi tiimin tiedotustilaisuudessa.

Cadillac on kertonut julkisuuteen, että molempien kuskien sopimukset ovat monivuotisia, mutta sen tarkempaa pituutta ei ole määritelty.

”Ei varmasti helppo”

Bottas kertoo, että tilanne on tällä hetkellä vähän samanlainen kuin vuonna 2021. Tuolloin hän siirtyi Mercedekseltä Alfa Romeolle, joka oli kaikkea muuta kuin voitoista ja mestaruuksista ajava tiimi.

– Ensimmäinen vuosi ei varmasti ole helppo, mutta kun valmistautuu pahimpaan, on helpompaa henkisesti. Graeme on varoitellut minua, mutta tiedän mitä odottaa.

– Olemme täällä ”Checon” kanssa viemässä tiimiä oikeaan suuntaan. Totta kai olemme samalla realistisia. Edessä on valtava työmaa, mutta emme kuitenkaan halua olla viimeisiä.

– Uskon, että tällä tiimillä löydämme vauhdin kuitenkin suhteellisen nopeasti ja sitä kautta nauttia myös menestyksestä. Palkinto kovasta työstä tulee ajan kanssa.

Bottaksella on vielä sopimusvelvoitteita loppukauden ajan Mercedeksen kanssa, mutta Perez on tiimin käytettävissä heti.

Cadillacin haasteena on, ettei sillä ole vielä valmista autoa, eikä tulokastiiminä myöskään vanhoja autoja edellisiltä kausilta. Kaikki testit tehdään tällä hetkellä simulaattorissa.

– Työ alkaa heti, mutta omat kalenteripäiväni ovat rajalliset. Totta kai olen paikalla, kun autoa koskevia päätöksiä tehdään ennen ensimmäisiä testejä, Bottas sanoi.