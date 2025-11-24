Formula ykkösten McLarenin Lando Norris latasi suorat sanat Red Bullin Max Verstappenin toiminnasta Las Vegasin GP:ssä.

Formula ykkösten kuljettajien MM-sarjan mestaruustaisto kiihtyi entisestään, kun sijoilla 1. ja 2. olevat McLarenin Norris ja tiimikaveri Oscar Piastri hylättiin. Verstappen kiitti ja otti Norrista kiinni 25 pisteellä ennen kahta viimeistä osakilpailua.

Kisan startissa Verstappen pääsi Norrisista ohi tämän ajettua pitkäksi, eikä enää antanut britille mahdollisuuksia. Norrisin huonon lähdön syynä saattoi olla viileät renkaat, mikä johtui mahdollisesti lämmittelykierroksella nähdystä episodista.

– Hän vi***ilee tuolla suurella välillä. Tuo on paljon enemmän kuin on sallittua. Ei voi tehdä noin, se on kymmenen autonmittaa, Norris avautui tiimiradiossa lämmittelykierroksen tapahtumista.

Tilanteella ei ollut lopulta merkitystä, koska tuomariston mukaan McLarenit rikkoivat pohjalevyn kulumaa koskevaa sääntöä ja molemmat hylättiin.