Sotilasryhmä auttoi Aston Martinin Lance Strollia Las Vegasin F1-osakilpailun yhteydessä sunnuntaina.
12. ruudusta startanneen Lance Strollin kilvanajo Las Vegasissa päättyi heti alkuunsa, kun 18. ruudusta lähtenyt Sauberin Gabriel Bortoleto kolautti Aston Martin -kuljettajan kylkeen lähdössä.
Vaikka kaksikko törmäsi toisen kerran kahteen kisaan, Stroll otti tilanteen rauhallisesti.
– "Gabi" ei tehnyt sitä tahallaan. Joskus näissä kylmissä oloissa käy niin, että auto lukkiutuu ja menetät sen hallinnan, kanadalainen ruoti RacingNews365:n mukaan ja kiteytti episodin osaksi kilvanajoa.
Bortoleton kisa päättyi myös pian kolarin jälkeen, toisella kierroksella. Tuomaristo lätkäisi "todella myöhään" jarruttaneelle brassipilotille lisäksi viiden lähtöruudun rangaistuksen seuraavaan osakilpailuun Qatariin ja antoi kaksi rangaistuspistettä.