Williamsin F1-kuljettajat Alexander Albon ja Carlos Sainz puhuivat tallinsa julkaiseman Team Torque -sarjan uusimmassa jaksossa rallista. Sainz kertoi myös, mikä rallissa mättää.

Albon kertoo testanneensa ralliautoa vasta muutama viikko sitten.

– Olen koukussa. Minun täytyy kokeilla sitä toistekin. Se on hyväksi meille, sillä se opettaa uuden tavan ajaa autoa. En tarkoita, että sen voi tuoda suoraan siihen, mitä me teemme, mutta siinä on silti kyse jalkojen ja käsien koordinaatiosta. On tärkeää ymmärtää, että autolla voi tehdä erilaisia asioita.

Albonin mukaan erityisesti Scandinavian flickin eli vastaheiton opettelu oli ollut äärimmäisen hauskaa.

– Se on kunnollista Hurjapäät-kamaa, Sainz kuittasi.

– Autossani oli ehkä 200 hevosvoimaa. Jos niitä olisi ollut 250, olisin kuollut. Jo 200 oli riittävästi. Se oli mahtavaa. Nautin siitä, ja aloin arvostaa rallikuljettajia. Minulla oli ajovalmentaja vieressäni. Erityisesti aamulla tuntui, etteivät aivoni pystyneet käsittämään, miten hän sai auton käyttäytymään sillä tavalla, Albon sanoi.

– Sinun pitäisi hypätä isäni kyytiin. Et voi kuvitellakaan, mihin hän pystyy, Sainz vastasi.

Sainz, jonka Carlos-isä muistetaan kaksinkertaisena rallin maailmanmestarina, on hänkin testannut ralliautoja useaan otteeseen. Viimeksi kuukausi tai pari takaperin hän ajoi isänsä Ford Raptor T1+ -autoa, jolla tämä osallistuu tammikuussa Dakar-ralliin.