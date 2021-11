Valtteri Bottaksen tallivalinnasta paljastui yllättävä yksityiskohta – taustalla vaikuttaa jokaisen F1-kuljettajan unelma? "Koskaan ei tiedä, mitä tapahtuu"

Kaikki suorat ajolähetykset C More Maxilla ja cmore.fi -suoratoistopalvelussa

Ennen yllätyssiirtoa Mercedekselle kaudeksi 2017 Bottas oli ehtinyt ajaa ykkösissä neljä kautta Williamsilla. Näistä ensimmäinen, kausi 2013, on tähän mennessä ainoa kerta, kun Bottas on ajanut F1:ssä jollain muulla kuin Mercedeksen voimanlähteellä. Willams oli tuolloin Renault'n moottoriasiakas ennen kuin aloitti yhä jatkuvan Mercedes-yhteistyön kaudella 2014.

Päätös ensi kauden tallista ei ollut helppo, eikä sitä ainakaan helpottanut ensi kaudeksi muuttuvat säännöt, joiden myötä voimasuhteita on äärimmäisen vaikea arvioida ennakkoon.

– Yritin kaivaa molemmista talleista niin paljon tietoa kuin mahdollista. Samaan aikaan kuuntelin omaa sisintäni saamani tiedon perusteella. Koen, että Williams on menossa eteenpäin ja heillä on hyvä tulevaisuus, mutta jotenkin minulla oli tunne, että Alfa on oikea valinta minulle.