Valtteri Bottaksesta iso uutinen – Schumacher ärähtää: "Heidän pienin ongelmansa"

Valtteri Bottas näyttäisi palaavan F1-sarjaan kisakuljettajaksi Cadillacin väreissä. Entinen formulatähti Ralf Schumacher sanoo, että kuljettajatilanne on amerikkalaistallin pienin murhe.

Racing365 kertoi keskiviikkona, että Bottas on jo allekirjoittanut uutena tallina F1:een nousevan Cadillacin kanssa sopimuksen kaudesta 2026. Virallista vahvistusta asialle ei toistaiseksi ole.

Entinen F1-tähti ja kuusinkertainen osakilpailuvoittaja Ralf Schumacher varoittaa tulokastallia Bildissä. Saksalaisen puheista raportoi crash.net.

– Kuljettajat ovat heidän pienin ongelmansa. Heillä on vain 400 työntekijää, ja heidän on koottava kokonainen tiimi. Se on äärettömän kunnianhimoista, Schumacher sanoo.

– Odotan sitä innolla, mutta se tulee olemaan urheilullisesti aivan valtava haaste. Nousevatko he tuhkasta feeniks-linnun lailla? Vai jäävätkö he maihin?

Sivuston mukaan "kaikki merkit" viittaavat siihen, että Bottaksen lisäksi Cadilliacilla ajaa ensi kaudella veteraanikuljettaja Sergio Perez.

35-vuotias Valtteri Bottas on toiminut tällä kaudella Mercedeksen varakuljettajana. Hän jäi ilman istuinta viime kauden jälkeen, kun Sauber vaihtoi kuljettajiaan. Bottas on ajanut urallaan Sauberin lisäksi Williamsilla, Mercedeksellä ja Alfa Romeolla. Hän voitti Mercedeksen kisakuskina 10 osakilpailua.