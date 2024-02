Valtteri Bottas yllättyi Lewis Hamiltonin jymysiirrosta – suomalaistähti kuittasi Mercedes-spekulaatiot viileästi

– Se on hieno haaste. Uskon, että hänellä on paljon motivaatiota palauttaa Ferrari takaisin huipulle. Se on tavallaan siistiä, Bottas jatkaa.

Hamiltonin lähtö pyöräyttää kauden 2025 siirtoruletin todella varhaisessa vaiheessa pyörimään. Hamiltonin siirron myötä Ferrarilla vielä tämän kauden ajava Carlos Sainz on ilman ajopaikkaa. Espanjalaiskonkaria on kuitenkin viety varikkohuhuissa osaksi Audin F1-projektia.

– Tietystikin tuo vaikuttaa kuskimarkkinoihin vuodelle 2025, joten tällä hetkellä on melko vaikea ennakoida, mitä tulee tapahtumaan. Tuo luo varmasti liikettä tulevaisuuteen, mikä on hyväksi koko lajille ja joillekin kuljettajille.

34-vuotias Bottas on ajanut Alfa Romeosta Stakeksi nimeään muuttaneessa tallissa kaudesta 2022 lähtien. Suomalaisen sopimus kattaa vielä maaliskuussa käynnistyvän kauden, mikä on aiheuttanut spekulaatioita jopa Bottaksen paluusta Mercedekselle.

– En ole vielä puhunut Toton (Wolff) kanssa ja jos menisin takaisin... No selvästikin minun ykkösprioriteettini ja sitoutumiseni on Audin projektissa. Se on tavoitteeni. Jos se ei toteudu, ei ole mitään tiimiä, johon minä en menisi. Sanotaan niin. Mutta tiedän prioriteettini ja minulla on listani, Bottas toteaa vihjailevasti.