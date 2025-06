Tässä ovat Valtteri Bottaksen vaihtoehdot – F1-paluuta haikaileva suomalaistähti vahvistaa yhdet neuvottelut

Valtteri Bottas tavoittelee paluuta F1-sarjaan ensi kaudella. Hän haluaisi tietää elokuuhun mennessä, onko tallipaikkaa tarjolla. Mahdolliset vaihtoehdot käytiin kattavasti läpi F1:n omassa podcastissa.

Bottas, 35, on GP-kokemuksella mitattuna F1-historian 14. kokenein kuljettaja ajettuaan kilpaa yhtäjaksoisesti vuodesta 2013 vuoteen 2024.

Kilpaura päättyi viime kauden jälkeen, kun Sauber-talli päätti vaihtaa kerralla molemmat kuljettajansa.

– Kuulin siitä liian myöhään. Se oli Brasilian GP:n jälkeen ongelma, sillä jotkut taisivat tietää asiasta jo ennen minua, joten se vaaransi kaiken. Silloin tiesin, että on liian myöhäistä saada aikaan mitään muuta. Olin vähän epäonnekas, Bottas sanoo F1:n Beyond the Grid -podcastissa.

Bottaksen kolmivuotinen Sauber-sopimus umpeutui viime kauden päätteeksi, joten hän kävi kyllä neuvotteluita eri suuntiin, mutta ei sitoutunut niihin sataprosenttisesti. Bottas sanoo uskoneensa vahvasti siihen, että hän tulisi olemaan osa tallin ensi vuonna alkavaa Audi-aikakautta.

Varsinkaan kaksi viimeistä Sauber-kautta eivät jättäneet urasta hyvää makua 10 GP-voitostaja 67 palkintokorokesijoituksesta huolimatta.

– En haluaisi, että tämä (kilpakuljettajan ura F1:ssä) päättyi siihen. Koen, että minulla on vielä annettavaa.

Mercedes – ei todennäköinen

Lopulta työpaikka löytyi tutusta osoitteesta, Mercedekseltä, jota hän edusti Lewis Hamiltonin rinnalla vuodet 2017–2021. Kolmoskuskin pestissä tehtävänä on tarjota tulitukea kisakuskeina toimiville George Russellille ja italialaistulokas Kimi Antonellille, 18.

Vaikka Russell ja Antonelli ovat tiettävästi yhä ilman sopimusta ensi kaudesta, Bottas ei usko, että hän voisi nousta kummankaan tilalle ensi kaudeksi.

– Uskon, että Mercedes ja Toto (tallipäällikkö Wolff) ovat aika tyytyväisiä kuljettajakaksikkoonsa.

– Kimi kehittyy koko ajan. Hänellä on ollut muutama vaikea hetki viime aikoina, mutta se on osa oppimista. Uskon hänen olevan heidän pitkän tähtäimen sijoituksensa. George taas on tehnyt mahtavaa ja tasaista työtä. Hän on saanut autosta irti melkein kaiken sen, mikä on ollut otettavissa. En näkisi tarvetta muutoksille, vaikka olisin tiimipäällikkö.

Alpine – neuvotteluja käyty

Yksi mahdollinen työnantaja ensi kaudeksi on sen sijaan Alpine, joka siirtyy suuren sääntöuudistuksen yhteydessä käyttämään Mercedeksen moottoreita.

– Sinne suuntaan on todennäköisesti käyty neuvotteluita. En ole itse ollut varsinaisesti niissä mukana. Minulla on taustaryhmä, joka hoitaa näitä asioita jatkuvasti taustalla ja katsoo, mitä on tarjolla.

– Mercedeksen moottoreihin siirtyminen on mielestäni hyvä päätös. He ovat vaihtaneet kuljettajaa tällä kaudella, ja seuraavat kisat näyttävät, mitä siitä tulee. Vaikeuksien keskellä kokemuksesta on aina apua.

Vaikeuksilla Bottas viittaa siihen, että Alpine on tällä hetkellä valmistajien MM-pisteissä viimeisenä ja jonkinlaisessa sekaannuksen tilassa olevalla tallilla on ollut vuoden 2022 jälkeen kolme eri tallipäällikköä. Heistä viimeisin, Oliver Oakes, jätti tehävänsä toukokuussa.

Kuljettajapuolella australialainen Jack Doohan, 22, teki kuuden kisan jälkeen tilaa argentiinalaiselle Franco Colapintolle, 22, jonka talli sai houkuteltua viime vuonna Williamsin kisakuskin paikalta. Colapinto ei ole yltänyt kolmessa ensimmäisessä kisassaan pisteille, ja tiettävästi hänelle on tässä kohtaa luvattu varmaksi vain viisi kisaa.

– Tässä lajissa on paljon politiikkaa. Minulla ei esimerkiksi ole kymmeniä miljoonia, joilla maksaa tallipaikkaa, Bottas sanoi.

Alpine oli jo viime vuonna yksi niistä talleista, joiden kanssa Bottas kävi neuvotteluita tästä kaudesta.

Cadillac – houkutteleva vaihtoehto

Bottas on yhdistetty huhutasolla myös yhdysvaltalaiseen Cadillaciin, joka liittyy F1-sarjaan uutena tallina ensi vuonna. Cadillaciin liittyen esillä on ollut myös Sergio Pérezin nimi.

– En usko, että heillä on kiire kuljettajapäätöksensä kanssa. Heillä riittää kiirettä siinä, että he saavat autonsa valmiiksi ensi kauden alkuun.

Bottas itse haluaisi saada ensi kauden asioihin selvyyden elokuuhun mennessä. Hän uskoo voivansa kokemuksellaan auttaa Cadillacin kaltaista uutta tallia.

– Olen ajanut kolmessa eri tallissa. Yksi niistä saavutti valtaisaa menestystä, ja myös Williamsilla tuloksemme olivat mahtavia. Toivottavasti olen hyvässä asemassa.

Täysin uuteen F1-projektiin hyppääminen olisi Bottaksen mukaan mielenkiintoinen haaste.

– He tuovat jotain uutta F1-sarjaan. Se on amerikkalainen talli, joka ehkä katsoo asioita vähän eri tavalla. Kuljettajana siellä oleminen olisi todella mielenkiintoista, sillä kaikki alkaa alusta. Silloin kuljettajalla voi olla suuri vaikutus tiettyihin asioihin ja siihen, mihin suuntaan asioita lähdetään viemään. Se olisi motivoivaa ja palkitsevaa, kun tuloksia alkaisi tulla.

Suuren sääntöuudistuksen yhteydessä mukaantulo sarjaan on Bottaksen mukaan fiksu veto.

– Silloin ei koskaan tiedä. Jos asiat osuvat kohdalleen, saattaa pärjätä heti todella hyvin.

Red Bull – henkilökemiat pielessä

Yhtenä jokerikorttina Bottaksen mahdolliseksi työnantajaksi nousee esiin Red Bull. Talli on solminut Max Verstappenin kanssa vuoteen 2028 ulottuvan sopimuksen, mutta purkupykälien ansiosta hollantilaistähti voi hyvin jättää läpi F1-uransa edustamansa tallin jo tämän vuoden jälkeen.

Red Bullin kakkoskuskit ovat puolestaan olleet viime vuosina suurissa vaikeuksissa. Viimeisimpänä tämän on saanut kokea Yuki Tsunoda, joka korvasi Liam Lawsonin jo kauden toisen osakilpailun jälkeen.

– En usko, että he etsivät kuljettajia oman akatemiansa ulkopuolelta. Heillä on niin paljon omia kuljettajia, ja heillä on myös oma kakkostallinsa.

– Se on kova paikka, sillä heidän autonsa vaikuttaa olevan vaikea ajettava. Max toki onnistuu siinä, ja hän näyttää puskevan auton jopa sen asettamien rajojen ulkopuolelle, mutta hänen rinnallaan olleet kuljettajat eivät ole näyttäneet hyvältä.

Bottas sanoo Red Bullin olevan tietoinen siitä, että hän on saatavilla ensi kaudeksi, mutta samalla hän huomauttaa, ettei siirto talliin vaikuta kovin todennäköiseltä.

– Siellä on tiettyjä ihmisiä, tai tietty ihminen, joka ei jostain syystä ole minun suurin ihailijani, mutta sellaista elämä on.

Jo aiemmin on käynyt selväksi, että tämä henkilö, josta Bottas puhuu, on Red Bullin neuvonantaja Helmut Marko.

Bottaksen mukaan hänen kokemuksensa voisi kuitenkin olla juuri sitä, mitä Red Bull toiseen autoonsa tarvitsee.

– Jos on ajanut erilaisia autoja ja kohdannut erilaisia ongelmia, oppii hankkiutumaan eroon niistä ongelmista, ja se on mielestäni ollut aina yksi minun vahvuuksistani. Olen pystynyt sopeutumaan nopeasti ja selvittämään, miten ongelmista pääsee eroon.