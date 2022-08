Valtteri Bottaksen tallille povataan isoa taustatukea – suomalainen uskoo jopa voittoihin: "Mikään ei viittaa siihen, ettei olisi mahdollista"

F1-sarjassa saatiin perjantaina Belgian Span kisaviikonlopun alla kovia käänteitä, kun ensin Audi vahvisti suunnitelmansa mukaan liittymiseksi kaudesta 2026 alkaen ja hetken päästä Alfa Romeo ilmoitti jättävänsä sarjan ensi vuoden päätteeksi.

Bottaksen talli on kantanut vuodesta 2019 lähtien Alfa Romeon nimeä, mutta taustalla työtä on edelleen tehnyt pitkän historian lajissa omaava Sauber Motorsport. Nyt edessä on uusi aikakausi, mutta Bottas uskoo Sauberin pystyvän tulevaisuudessa kisaamaan jopa kärkikastissa.

– Siinä mielessä, millainen tehdas meillä on ja millaista väkeä töissä tällä hetkellä, niin kyllä, Bottas kommentoi Autosportin mukaan.

– Fakta on minusta silti se, että joillain tiimeillä on edelleen enemmän työvoimaa, enemmän ihmisiä. Sanoisin, että meiltä puuttuu tuotannosta edelleen vähän henkilövoimaa, mikä tarkoittaa sitä, että vaikka meillä olisi jotain osia jo piirrettynä ja tuulitunnelissa testattuna, emme vain voi fyysisesti valmistaa niitä tarpeeksi nopeasti autoa varten, Bottas sanoi.

Sauberilla on ollut jo pitkään hyvin kilpailukykyinen tuulitunneli, johon Mercedes sijoitti jo 1990-luvun alussa paljon rahaa ennen F1-paluutaan. Sveitsiläistalli on saavuttanut historiassaan yhden kisavoiton – silloin BMW Sauberin nimellä vuonna 2008 – minkä lisäksi palkintosijoja on yhteensä 27 ajalta ennen Alfa Romeota.

– Se, mitä olen nähnyt tuulitunnelista ja tehtaasta, niin olosuhteet ovat kunnossa. Mikään ei viittaa siihen, ettei voittaminen olisi mahdollista, Bottas ennakoi.

Vuoteen 2026 ja Audin tuloon on vielä pitkä aika, mutta 32-vuotias Bottas on saanut saanut Mercedekseltä lähdön jälkeen uutta virtaa uransa jatkamiseen. Hänellä on aikaa odottaa.