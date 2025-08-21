F1-tiimi joutui vaihtamaan nimeään

Stake F1 Team Kick Sauber ei osallistu Hollannin Grand Prix'hin nykyisellä nimellään.

Sveitsiläinen tiimi joutuu tekemään väliaikaisen nimenmuutoksen kilpailua varten. Tämä johtuu Alankomaiden tiukoista uhkapelilaeista.

Zandvoortin kisaviikonlopun aikana tallin nimi on Kick Sauber. Sveitsiläistallin nimisponsori Stake ei ole kilpailun ilmoittautumislistalla.

Normaalisti vedonlyöntiyhtiön nimi sisältyy tallin nimeen, sponsori on näkyvästi esillä auton kyljessä ja sillä on näkyvä paikka kuljettajien Nico Hulkenbergin ja Gabriel Bortoleton haalareissa. Alankomaissa näin ei kuitenkaan ole.

Tämä väliaikainen muutos liittyy uhkapeliyhtiöiden mainontaa koskeviin tiukkoihin määräyksiin. Stake on uhkapelisivusto, ja sen mainonta on kielletty Alankomaissa. Lait tiukentuivat tämän vuoden alusta, eikä uhkapeliyhtiöiden nimiä saa enää näyttää urheilutapahtumissa.

Tämä ei rajoitu vain Alankomaihin. Tiukat uhkapelimainontaa koskevat määräykset ovat voimassa myös esimerkiksi Belgiassa. Zandvoort ei siis ole ensimmäinen kerta, kun sveitsiläistiimi kilpailee eri nimellä.