Halla-aho: Ulkoministeriön "painostusryhmä" ei määrittele Suomen Israel-politiikkaa

– Toivon, että he itse ymmärtävät tämän.

– Israel on vastatoimissaan Gazassa selvästi ylittänyt suhteellisuusperiaatteen rajat, kohdistanut iskuja siviili-infrastruktuuriin sekä erityisen suojelun piirissä oleviin rakennuksiin, kuten sairaaloihin ja kouluihin. Nämä ovat todennäköisiä kansainvälisen oikeuden loukkauksia, jopa sotarikoksia, ministeriön työntekijät kirjoittivat.

– Se, että se on nyt vuodettu julkisuuteen, epäilemättä liittyy presidentinvaaleihin ja ehkä haluun luoda mielikuvaa siitä, että Suomen nykyisen hallituksen ulkopoliittisessa linjassa olisi jotain epäselvää, Halla-aho sanoo.

"Hallituksen linja kohdallaan"

Äärijärjestö Hamas hyökkäsi Israeliin 7. lokakuuta. Israelin mukaan iskussa kuoli noin 1 200 ihmistä ja yli 240 jäi panttivangiksi, mihin Israel on vastannut Gazan palestiinalaisalueilla kovalla kädellä.

Halla-ahon mukaan hänen on vaikea nähdä, millä muulla tavoin Israel voisi reagoida Hamasin toimintaan.

– En osaa lähteä arvostelemaan hallituksen ulkopoliittista linjaa tässä kohdassa. Mielestäni se on ollut aivan kohdallaan ja johdonmukainen, Halla-aho sanoo.

Rehn: Myös virkamiehillä on sananvapaus

Valitsijayhdistyksen ja keskustan presidenttiehdokkaan Olli Rehnin mukaan ulkoministeriön työntekijöiden kirje kertoo siitä, miten suuri ja tunteita herättävä kysymys Gazan tilanne on Hamasin lokakuisen terrori-iskun ja Israelin vastatoimien jälkeen.

– Myös virkamiehillä on sananvapaus. Tulkitsisin kirjeen oman talon ministerille sopivan tähän raamiin, Rehn sanoo STT:lle.

– Mielestäni kirje on saanut kuitenkin yllättävän suuret mittasuhteet, mikä kertoo siitä, miten puhuttava ja tunteita herättävä tämä Gazan vaikea tilanne on.

Samalla on Rehnin mukaan selvää, että Suomessa kansanvaltaisesti valitut päättäjät vetävät poliittisen linjan ja virkamiehet toteuttavat tätä linjaa virkatehtävissään.

Hänen mukaansa nyt on olennaista saada humanitaarinen tulitauko Gazaan ja käynnistää neuvottelut kahden valtion mallista, jossa Israelin turvallisuus taataan ja luodaan edellytykset palestiinalaisten valtiolle.

"Aidalla istuminen ei ollut johdonmukaista"

SDP:n Jutta Urpilaisen mukaan ulkopolitiikassa on ollut nähtävissä, että Suomesta halutaan tehdä Nato-Suomea, joka muuttaisi ulkopolitiikkansa arvopohjaa oletettujen odotusten mukaiseksi.

– Tämä on tullut näkyväksi esimerkiksi Lähi-idän politiikassa, jossa Suomi äänesti YK:ssa eri rintamassa kuin verrokkimaamme Norja, Urpilainen sanoi keskiviikkona tiedotteessa.

Kokoomuksen Alexander Stubb sanoo diplomaattien kirjeen kertovan ennen kaikkea siitä, että Israelin ja Gazan konflikti herättää voimakkaita tunteita ja monella on siitä vahva näkemys.

– Suomen linja on toimiva ja linjassa pitkällä aikavälillä. YK:n ensimmäisessä päätöslauselmassa olimme monien verrokkimaiden kanssa samoilla linjoilla. Sen jälkeen tilanne on muuttunut. Suomi on selkeästi tuominnut Hamasin terrori-iskun ja myös peräänkuuluttanut malttia Israelilta ja toimii aina kansainvälisen oikeuden mukaisesti, Stubb kirjoitti sähköpostivastauksessaan STT:lle keskiviikkona.