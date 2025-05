Vasemmistoliiton Koskela Orpolle: Onko asiallista, että kokoomuksen kansanedustaja irvailee Gazasta somessa?

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela arvostelee kokoomusta sen kansanedustajan epäasiallisista Gaza-päivityksistä.

Minja Koskela kysyi eduskunnan kyselytunnilla tänään torstaina pääministeri Petteri Orpolta (kok.) kansanedustaja Atte Kalevan ulostulosta viestipalvelu X:ssä.

– Onko teistä asiallista, että oman puolueenne kansanedustaja irvailee somessa Gaza Priden järjestämisellä toisen kansanedustajan kompatessa vieressä, ilmeisesti jonkinlaista sairasta huumoria tavoitellen? Koskela tiedusteli.

Koskela kommentoi asiaa myös X:ssä, jossa hän on liittänyt päivitykseensä kokoomuksen kansanedustajan Atte Kalevan X-viestin: "Tel Avivin Pride järjestetään joka vuosi kesäkuun toisella viikolla. Koska Gaza Pride järjestetään?"

Kalevan viestiä tuki X:ssä ainakin toinen kokoomuskansanedustaja Tere Sammallahti.

Orpo vastasi, ettei tiennyt viestistä.

– Tämä on nyt sen verran vakava asia, että tässä ei kannata kenenkään irvailla yhtään mitään.

Kiitosta valtionjohdon ulostulolle

Koskela kiitteli valtionjohdon maanantaista Gaza-kannanottoa. Hän kuitenkin sanoi, että olisi ollut suotavaa kuulla vastaavia kannanottoja Suomen ulkopoliittiselta johdolta jo aiemmin.

– Valitettavasti tämäkin ulostulo on jo osin vesittynyt, kun hallituspuolue perussuomalaisten ja kristillisdemokraattien riveistä on ilmaistu, että hallituksen Gaza-linja ei ole sellainen, että he voisivat sen allekirjoittaa.

Koskela kysyi myös, että voisiko pääministeri kertoa hyväksyykö irtiotot hallituksen linjasta.

Orpo vastasi tähän, että pitää toimia yhdessä, että rauhansopimus saadaan, tappaminen loppuu ja humanitaarinen apu saadaan perille.

– Hallituksen Lähi-itä-politiikan linja, se mitä viestimme valtionjohtona, se on hallituksen yhteinen linja. Jokaisen hallituspuolueen edustajan tulee sitä myös noudattaa.

"Pitää olla valtio, jonka tunnustaa"

Oppositiopuolueiden puheenvuoroissa nostettiin esiin toiveita Palestiinan valtion tunnustamisesta pian.

Esimerkiksi SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman kysyi, onko Suomi valmis ilmoittamaan kesäkuussa mahdollisesti yhdessä muiden EU-maiden kanssa Palestiinan valtion tunnustamisesta.

Ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) sanoi, että Suomi seuraa sitä prosessia, jonka Ranska ja Saudi-Arabia ovat käynnistäneet.

Maiden isännöimä konferenssi kahden valtion mallin edistämisestä järjestetään kesäkuussa. Valtosen mukaan Suomi on osallistumassa siihen, mutta taso, jolla osallistutaan, on vielä auki.

Sekä Valtonen että Orpo korostivat, että ensin pitää saada aikaan edellytykset kahden valtion mallin saamiseksi.

– Pitää tukea Palestiinan, Gazan alueen vakauttamista niin, että on joku valtio, jonka tunnustaa, Orpo sanoi.

Orpo korosti, että kahden valtion malli tarkoittaa sitä, että tarvitaan takeet myös Israelin rauhalle ja turvalle.

– Siksi Hamasin aseista riisuminen on oleellinen osa tätä kokonaisuutta.

Palestiinan tulevaisuutta ei voi rakentaa terroristijärjestön tai -järjestöjen varaan, sanoi Valtonen.

– Kaikki ponnistelut, joita tässä käydään kohti kahden valtion mallia, lähtevät siitä, että palestiinalaishallinnossa ei ole yksikään terroristijärjestö mukana.

"Teemme kaikkemme"

Lindtman aloitti kyselytunnin kysymällä Orpolta, tekeekö Suomi kaikkensa, että verenvuodatus, humanitaarinen kriisi ja kärsimys saadaan loppumaan ja jotta sotarikokset saadaan estettyä Gazan sodassa.

Orpo sanoi, että sitä, mitä nähdään tapahtuvaksi Gazassa, ei voi sietää.

– Teemme kaikkemme, että tilanne saadaan oikenemaan.

Orpo sanoi, että Suomi toimii asian edistämiseksi kaikilla mahdollisilla kansainvälisillä foorumeilla. Lisäksi apua toimitetaan Gazaan.

Eduskunta jatkoi keskustelua Gazasta vielä ajankohtaiskeskustelun muodossa kyselytunnin jälkeen.

Taustalla oli keskustelualoite, jonka 38 opposition kansanedustajaa teki marraskuussa.

Edustajat toivoivat, että eduskunta keskustelee Suomen roolista pysyvän tulitauon aikaansaamiseksi ja siitä, miten Suomi voi tukea Gazan katastrofaalista humanitaarista tilannetta paremmin.

