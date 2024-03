Ulkoministeri Valtonen: Gazaan saatava humanitaarinen tulitauko "maksoi mitä maksoi"

– Ihmisten kärsimys on nyt tosiaan sillä tasolla, että on aivan ensisijainen asia saada apua perille ja humanitaarinen tulitauko, maksoi mitä maksoi, Elina Valtonen sanoi STT:n puhelinhaastattelussa tänään maanantaina.

– Meidän analyysimme on vahvasti se, että ilman että panttivangit vapautetaan ja että Hamas siihen suostuu, niin varsinaisesti minkäänlaista normalisoitumista ei pystytä lähteä rakentamaan, Valtonen arvioi.

Israel ei lähettänyt edustajia neuvotteluihin Egyptiin

– Oli toiveita siitä, että viikonloppuna olisi päästy neuvottelutulokseen ja että humanitaarinen tauko olisi voinut alkaa tänään, missä tapauksessa panttivangit olisi vapautettu, mikä on myös edellytys sille, että voitaisiin kulkea kohti pysyvämpää tulitaukoa ja sitä kautta rauhanneuvotteluja, Valtonen sanoo.

Vain panttivankien vapauttaminen voi "motivoida" Israelia lopettamaan Hamasin-vastaisen taistelun, hän uskoo. Israel puolestaan on vastuussa avun toimittamisesta perille, ministeri sanoo.

– Israel hallitsee rajoja Gazaan ja määrää siitä, minkälaiset avuntoimitukset pääsevät perille. Esimerkiksi apua toimittavien rekkojen tarkistukseen on mennyt aivan kohtuuton määrä aikaa, ja osa kuljetuksesta ei ole Israelin takia päässyt perille lainkaan, Valtonen sanoo.

Yhdysvaltojen hätäapu "hieno ele"

– Kun ihmiset ovat kerta kaikkiaan nälänhädän partaalla, on apua vaikea – silloin kun sitä saadaan – toimittaa perille järjestäytyneesti. Mutta siitä huolimatta, oli vastuussa sitten Israel tai Hamas tai mikä tahansa toimija, ei siviilien tulittaminen ole missään nimessä hyväksyttävää, hän sanoo.

Valtonen: Suomi vahvasti taustalla

Ulkoministeriö on jo useamman vuoden emännöinyt keskusteluja israelilaisten ja palestiinalaisten asiantuntijoiden välillä. Valtosen mukaan niissä on ollut asiantuntijoita sekä israelilaisten että palestiinalaisten puolelta että muista Lähi-idän maista, kuten Jordaniasta ja Egyptistä.

Pohjana keskusteluille on ollut kahden valtion malli, joka Valtosen mielestä on "ainoa realistinen tavoite".

Nyt tämä dialogi on saatu jälleen äskettäin käynnistymään Suomessa, Valtonen kertoo.

– Saimme ensimmäistä kertaa 7. lokakuuta (Hamasin hyökkäyksen) jälkeen pidettyä helmikuun lopulla rauhanneuvottelukeskustelun aiheesta osapuolten välillä, jota Suomi fasilitoi pitkän aikavälin rauhan aikaansaamiseksi. Se on sinänsä jo erittäin myönteinen merkki, Valtonen sanoi.

– Suomella on valtavan laaja ja pitkä rauhanvälityksen osaaminen ja meillä on paitsi ulkoministeriössä, myös järjestöissä valtavan hyviä asiantuntijoita tähän. Suomella on myös erinomainen maine alueella molempien osapuolten keskuudessa. Näkisin, että Suomen rooli joka tapauksessa lähiviikkoina ja kuukausina voi olla erittäin ratkaiseva rauhanneuvottelujen suhteen, hän miettii.