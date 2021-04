Valkoposkihanhien aiheuttamat satotuhot pelottavat maanviljelijöitä: "Korvaukset eivät kata todellisia vahinkoja"

Varsinais-Suomen ely-keskus tekee päätökset poikkeusluvista koko maahan, eikä lupia valkoposkihanhien ampumalla karkottamisiin myönnetty tällekään keväälle. Tämä on MTK:n Leskisen mukaan aivan käsittämätöntä.

Vahingot keskittyvät Pohjois-Karjalaan

Summasta peräti 2,5 miljoonaa euroa kohdistui Pohjois-Karjalaan, missä tilanne on pahin.

– Kaikkein haasteellisin vahinko tapahtuu karjankasvattajille, jotka tuottavat rehua eläimilleen. Tämä kevään ensimmäinen rehusato on kaikkein valkuaisainepitoisin ja arvokkain, Leskinen sanoo.

– Korvaustaso ei kata todellisia vahinkoja, sillä korvaukset määritetään keskiarvotaulukoista. Korvaavaa rehua yritetään ostaa vapailta markkinoilta, mutta menetettyjä satoja joudutaan korvaamaan muullakin ruokinnalla, mikä on paljon kalliimpaa, hän vertaa.

Etenkin korvaavan luomurehun saanti karjalle on hänen mukaansa vaikeaa, jollei mahdotonta.

Leskisen mukaan pahimmilla vahinkoalueilla on pelkästään valkoposkihanhien takia jouduttu luopumaan syysviljojen kasvattamisesta, koska hanhet tuhoavat oraat.

Luke ehdottaa rauhoitettuja lepopaikkoja

– Ideana on, että jos hanhilla on niiden keskeisillä levähdyspaikoilla alueita, joilla niitä ei häiritä, se vähentäisi hanhien turhaa lentelyä. Jos niitä karkotetaan pois koko ajan, kun ne pysähtyvät muuttomatkallaan, se johtaa niiden energian kulutuksen kasvamiseen ja ylimääräinen ravinto täytyy taas löytää jostain, Forsman kuvailee oravanpyörää.

MTK toivoo korvauksiin parannusta

Pidemmällä aikavälillä MTK:n tavoite olisi saada valkoposkihanhi metsästyslain piiriin, kun nykyisin lintu on rauhoitettu, vaikka niitä on Leskisen mukaan 1,6 miljoonaa ja kanta kasvaa joka vuosi, samoin vahingot. Suojametsästystä harjoitetaan esimerkiksi Ruotsissa ja Virossa.

– Senkin puoleen on hankala käsittää, että Suomessa politiikka on tällainen. Tämähän on maa- ja metsätalousministeriön ja ympäristöministeriön hallinnon alainen asia, Leskinen sanoo.