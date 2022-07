MTK:lta karu arvio: 80 prosenttia Karjalan pelloista hanhien suihin

– Ongelma on pikkuhiljaa pahentunut, kun hanhien määrä on lisääntynyt 10–15 prosenttia joka vuosi, Rouvinen kertoo MTV:n Uutisaamussa.

Ruotsilla erilainen linja valkoposkihanhen metsästykseen

Suomen ympäristökeskuksen erikoissuunnittelija Markku Mikkola-Roosin mukaan valkoposkihanhien suojelupäätös on peräisin 1970-luvulta, jolloin lintudirektiivi on perustettu ja hanhien määrä on ollut huomattavasti nykyistä pienempi.

Ruotsissa ja esimerkiksi Baltian maissa valkoposkihanhien metsästys on sallittua. Mikkola-Roosin mukaan kyse on suojametsästyksen erilaisesta tulkinnasta, jonka nykyinen lintudirektiivi mahdollistaa.

Lintuinfluenssa voi vaikuttaa kannan kokoon

– Tämä on merkittävä osuus. Lintuinfluenssa on jyllännyt myös viime talvena ja jyllää edelleen. Grönlantiin muuttavan meripopulaation kanta on pienentynyt jo kolmanneksella. Lintuinfluenssalla on suuri vaikutus nimenomaan aikuisiin lintuihin, Mikkola-Roos kertoo.