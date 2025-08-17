Markku-lammas sai itsensä todella pahaan kiipeliin: Pelastuslaitos tarvittiin apuun

Jyväskylän Korpilahdella luonnonsuojelualueella laiduntamistehtävissä olleella Markku-lampaalla on ollut rankka viikonloppu.
Markku kuuluu viidentoista lampaan katraaseen, jotka laiduntavat suurella aidatulla metsälaitumella ylläpitäen perinnebiotooppia.
Lammaskatraan hoitaja Alpi Päivinen kertoo MTV Uutisille, että Markku oli ollut pari päivää kateissa ja syy katoamiseen selvisi tänään.
Alpi Päivinen kertoo, että Markku on luonteeltaan ystävällinen ja kesy lammas.
– Olin metsässä kävelemässä ja sitten kuulin lampaan huutoa. Tajusin, että se on pudonnut maassa olevaan kallion rakoon.
Päivinen kertoo, että Markku oli todella uupunut. Ressukan jalat olivat vereslihalla, kun se oli hätääntyneenä koittanut päästä pois potkimalla kalliota vasten.
Markku oli onnistunut saamaan itsensä niin pahaan kiipeliin, että paikalle tarvittiin pelastuslaitostakin.
– Paikalle tuli kuusi palomiestä. Yksi niistä meni Markun luo sinne maanrakoon. Hän sitoi Markulle valjaat, joilla se saatiin nostettua ylös.
Markku ei pääse nyt kävelemään kunnolla, eikä se pysy laumansa mukana. Päivinen seuraa, mihin suuntaan Markun tilanne etenee.
– Jos se huomenna ei ole parantunut, niin sitten soitetaan eläinlääkärille.
Päivinen kertoo, että Markku ei ole joutunut aiemmin vastaaviin ongelmiin laiduntamistehtäviensä yhteydessä.
