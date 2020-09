"Hanhinyrkille" kiitosta ja kritiikkiä – viljelijä Otto Saikkonen tuskailee jo syksyä: "Heräsin hanhien kaakatukseen, vaikka eivät hanhet vielä ole täällä"

Viljelijöitä kannustetaan hakemaan yhteislupia lintujen häätöön

– Luparesursseja on jo lisätty ja sen pitää olla nopea jatkossa. Päätökset pitää myös saada heti käytäntöön, jotta ei käy niin että päätös saa lain voiman, tilanne on jo ohi ja linnut jo poissa, sanoo ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen.

– Se on äärimmäisen tärkeä asia ja siihen pitää pyrkiä, että se on metsästettävien lajien listalla. Nyt sanotaan, että ei päästä metsästämään mutta on oikeus ampua. Niiden välinen ero on vähän tulkinnanvarainen asia, Saikkonen toteaa.