Lappiin tullaan eri puolilta maailmaa lumen ja talven perässä. Rovaniemelle matkailijoita on saapumassa muun muassa Britanniasta, Saksasta ja Ranskasta.

– Kysyntäpiikki kasvoi välittömästi lumen saavuttua. Kun ottaa huomioon, että täällä jo lasketellaan, hiihdetään ja kaikki talviset aktiviteetit ovat käynnissä, niin kyllä on ollut vipinää, Visit Rovaniemen toimitusjohtaja Sanna Kärkkäinen sanoo.

Lapissa on tällä hetkellä noin 30 senttiä lunta, ja lisää on luvassa. Etelään ennusteet lupaavat sateita keskiviikosta alkaen, mutta suuri osa sateesta näyttäisi ennusteiden mukaan tulevan räntänä tai vetenä.

– Nykyään kysyntää on toki paljon ympäri maailman. Täytyy sanoa, että Singapore ja USA ovat kasvavia markkinoita, ja heitä kyllä erityisesti lumi kiinnostaa, kertoo Kärkkäinen.

– Meidän yrityksillä on valtavan hyvät valmiudet nostaa kaudet pystyyn nopeasti. He joutuvat muutenkin elämään nykyään muuttuvien olosuhteiden ehdoilla niin paljon, että valmiudet, taito ja ripeys ovat tässä kaudessa jälleen kerran koeteltu mahtavasti.