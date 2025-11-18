Lapissa matkojen kysyntäpiikki kasvoi lumen saavuttua, mutta työvoiman saatavuudessa on haasteita.
Talvi tekee vauhdilla tuloaan Suomeen, mutta eri tahtiin. Lappiin on pyryttänyt kymmeniä senttejä lunta, kun taas etelässä maa on vasta paikoin valkeana.
Lapissa on tällä hetkellä noin 30 senttiä lunta, ja lisää on luvassa. Etelään ennusteet lupaavat sateita keskiviikosta alkaen, mutta suuri osa sateesta näyttäisi ennusteiden mukaan tulevan räntänä tai vetenä.
– Vaikka lunta kertyisi hetken aikaa paksustikin, se muuttuu eteläisemmässä Suomessa loskaksi. Pohjoisempana voi hyvin tulla 15 senttiä lisää, meteorologi Pekka Pouta kertoo.
Tuore kuukausiennuste lupaa lumisempaa säätä myös maan eteläosiin
Lumi toi Lapin matkailuun vipinää
Poudan mukaan lumi jää Lapissa maahan, ja lumentulo on lisännyt liikennettä matkailun varauskanavissa.
– Kysyntäpiikki kasvoi välittömästi lumen saavuttua. Kun ottaa huomioon, että täällä jo lasketellaan, hiihdetään ja kaikki talviset aktiviteetit ovat käynnissä, niin kyllä on ollut vipinää, Visit Rovaniemen toimitusjohtaja Sanna Kärkkäinen sanoo.
Lappiin tullaan eri puolilta maailmaa lumen ja talven perässä. Rovaniemelle matkailijoita on saapumassa muun muassa Britanniasta, Saksasta ja Ranskasta.