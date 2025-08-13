Noriko Salo menetti 16-vuotiaana molemmat vanhempansa – äiti hyppäsi junan alle ja isä menehtyi pelastaessaan vaimoaan

Noriko Salo kertoo traagisesta menetyksestä, jonka hän joutui kohtaamaan vasta 16-vuotiaana. Salo menetti molemmat vanhempansa samaan aikaan.

Parhaillaan Farmi-ohjelman kuvauksiin osallistuva, entinen F1-vaimo Noriko Salo puhuu avoimesti vanhempiensa kuolemasta Nina Mikkonen & Puhutaan kuolemaa -podcastissa.

Salon mukaan hänen äitinsä kamppaili pahan masennuksen kanssa koko hänen lapsuutensa ja nuoruutensa ajan. Salon varhaisimmat muistot äidin masennuksesta ovat jo päiväkotiajalta.

Hän sai tietää lapsena isältään, että hänen äitinsä haluaa tehdä itsemurhan.

– Hän ei ollut uhkaillut, mutta vain sanoi, että hän haluaa kuolla. Me elettiin päivä kerrallaan.

Noriko oli vain 16-vuotias, kun hänen vanhempansa kuolivat. Hän kertoo hetkestä, kun sai kuulla vanhempiensa kuolleen ja kuinka joutui tunnistamaan poliisiasemalla junan alle jääneet vanhempansa.

– Olin kesälomalla, kun äitini ja isäni lähtivät lääkäriin. Tilanne oli aika paha. Muistan, että sinä aamuna äitini näytti niin kauniilta, vaikka usein hän oli hyvin turvonnut kasvoistaan.

Kun hänen vanhempiensa lähdöstä oli kulunut noin tunti, sai Salo poliisilta puhelun, joka muutti hänen elämänsä lopullisesti. Hänen vanhempansa olivat jääneet junan alle.

Silminnäkijän mukaan hänen äitinsä oli hypännyt junaradalle juuri ennen junan tuloa. Salon isä oli yrittänyt pelastaa vaimonsa ja hypännyt hänen peräänsä ja yrittänyt repiä häntä pois junaradalta siinä kuitenkaan onnistumatta. Hänen isänsä kuoli pelastaessaan vaimoaan.

– Poliisi kertoi puhelimessa, että he epäilevät, että kyseessä ovat minun vanhempani ja että minun pitäisi mennä tunnistamaan heidät poliisiasemalle, Salo muistelee.

Hautajaisten jälkeen Salo joutui veljineen selviämään kaikesta itsenäisesti. Salo halusi jäädä kotiin asumaan sisarustensa kanssa eikä muuttaa esimerkiksi tätinsä luokse asumaan.

Salo tapasi ex-miehensä Mika Salon 21-vuotiaana Japanissa ja kolmen vuoden kuluttua pari muutti Lontooseen. Hän uskoo, että jos hänen vanhempansa olisivat olleet elossa, hän ei olisi koskaan muuttanut pois Japanista.

– Olin niin isän tyttö, että en varmasti olisi lähtenyt kauas hänestä, Salo myöntää.

Noriko ja Mika Salo menivät naimisiin kahdeksan vuoden seurustelun jälkeen vuonna 1999. Heidän yhteiset lapsensa Max ja Mai syntyivät 2001 ja 2004. Pari kuitenkin erosi vuonna 2015.