Noriko Salo menetti 16-vuotiaana molemmat vanhempansa – äiti hyppäsi junan alle ja isä menehtyi pelastaessaan vaimoaan

noriko salo
Mai-tytär ja Noriko Salo lokakuussa 2023. Tomi Natri /All Over Press
Julkaistu 13.08.2025 19:15
Toimittajan kuva
Rebeca Romero

rebeca.romero@mtv.fi

Noriko Salo kertoo traagisesta menetyksestä, jonka hän joutui kohtaamaan vasta 16-vuotiaana. Salo menetti molemmat vanhempansa samaan aikaan. 

Parhaillaan Farmi-ohjelman kuvauksiin osallistuva, entinen F1-vaimo Noriko Salo puhuu avoimesti vanhempiensa kuolemasta Nina Mikkonen & Puhutaan kuolemaa -podcastissa

Salon mukaan hänen äitinsä kamppaili pahan masennuksen kanssa koko hänen lapsuutensa ja nuoruutensa ajan. Salon varhaisimmat muistot äidin masennuksesta ovat jo päiväkotiajalta. 

Hän sai tietää lapsena isältään, että hänen äitinsä haluaa tehdä itsemurhan. 

– Hän ei ollut uhkaillut, mutta vain sanoi, että hän haluaa kuolla. Me elettiin päivä kerrallaan. 

Noriko oli vain 16-vuotias, kun hänen vanhempansa kuolivat. Hän kertoo hetkestä, kun sai kuulla vanhempiensa kuolleen ja kuinka joutui tunnistamaan poliisiasemalla junan alle jääneet vanhempansa.

– Olin kesälomalla, kun äitini ja isäni lähtivät lääkäriin. Tilanne oli aika paha. Muistan, että sinä aamuna äitini näytti niin kauniilta, vaikka usein hän oli hyvin turvonnut kasvoistaan.

Lue lisää: Tässä ovat Farmi Suomi -kilpailijat – mukana Häärijä, Frederik ja takavuosien BB-tähti

Kun hänen vanhempiensa lähdöstä oli kulunut noin tunti, sai Salo poliisilta puhelun, joka muutti hänen elämänsä lopullisesti. Hänen vanhempansa olivat jääneet junan alle. 

Silminnäkijän mukaan hänen äitinsä oli hypännyt junaradalle juuri ennen junan tuloa. Salon isä oli yrittänyt pelastaa vaimonsa ja hypännyt hänen peräänsä ja yrittänyt repiä häntä pois junaradalta siinä kuitenkaan onnistumatta. Hänen isänsä kuoli pelastaessaan vaimoaan. 

– Poliisi kertoi puhelimessa, että he epäilevät, että kyseessä ovat minun vanhempani ja että minun pitäisi mennä tunnistamaan heidät poliisiasemalle, Salo muistelee. 

Hautajaisten jälkeen Salo joutui veljineen selviämään kaikesta itsenäisesti. Salo halusi jäädä kotiin asumaan sisarustensa kanssa eikä muuttaa esimerkiksi tätinsä luokse asumaan. 

Salo tapasi ex-miehensä Mika Salon 21-vuotiaana Japanissa ja kolmen vuoden kuluttua pari muutti Lontooseen. Hän uskoo, että jos hänen vanhempansa olisivat olleet elossa, hän ei olisi koskaan muuttanut pois Japanista. 

Olin niin isän tyttö, että en varmasti olisi lähtenyt kauas hänestä, Salo myöntää. 

Noriko ja Mika Salo menivät naimisiin kahdeksan vuoden seurustelun jälkeen vuonna 1999. Heidän yhteiset lapsensa Max ja Mai syntyivät 2001 ja 2004. Pari kuitenkin erosi vuonna 2015.

Tarvitsetko kriisiapua?

Keskusteluapua saa esimerkiksi seuraavilta tahoilta

  • Oman hyvinvointialueen sosiaali- ja kriisipäivystyksen numerosta
  • Mieli ry:n kriisipuhelimesta ympäri vuorokauden 09 252 50111
  • Helsingin kaupungin kriisipäivystyksestä joka päivä kellon ympäri numerosta 09 310 44222
  • Kirkon palvelevasta puhelimesta 0400 221 180 joka päivä kello 18–24

Lisää aiheesta:

Kirja: Jussi Lammen tytär kirjoitti jäähyväiskirjeet kaksi kuukautta ennen kuolemaansa: "Uskon, että vuosien koulukiusaaminen johti Mandin tahtoon riistää oma henkensä"Repivä parisuhde päättyi tragediaan, jossa Marja-Leenan ainoa lapsi kuoli: "Elämä pysähtyi kuin seinään"Mira Varhee lupasi mennä saunomaan vanhemmilleen, mutta ei koskaan päässyt perille – mitä kuusi vuotta sitten tapahtui?Sunnan mies riisti henkensä, sitten hän löysi pelikierteeseen ajautuneen poikansa hirttäytyneenä: "Kirjeessä luki, että hänellä oli isäänsä ikävä ja että hän rakastaa mua yli kaiken"Sari Palmusen 19-vuotias poika Mikko teki itsemurhan ja jätti viimeiseen viestiin vain kolme sanaa – "Miksi en huomannut, että hän voi niin huonosti?"Kuinka elämä jatkuu, kun oma tytär on tapettu? Jenna Lepomäen äiti kertoo surujen vuosista: Viha ei tuo tytärtäni takaisin
ItsemurhaSeurapiirit

Tuoreimmat aiheesta

Itsemurha