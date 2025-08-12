Svenska Yle: Auraustraktorilla pikkupojan päälle ajanut sai syytteet

Onnettomuuspaikka täyttyi tapahtuman jälkeen kynttilöistä.Lehtikuva
MTV UUTISET – STT

Kymmenvuotiaan pojan kuolemaan johtaneesta liikenneonnettomuudesta on nostettu syytteet kuljettajaa vastaan, kertoo Svenska Yle

Poika jäi vastaan tulleen lunta auranneen traktorin renkaan alle Kauniaisissa huhtikuussa 2024.

Syyttäjä on Svenska Ylen mukaan nostanut traktorin kuljettajaa vastaan syytteet törkeästä kuolemantuottamuksesta ja törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. 

Tapausta on määrä käsitellä Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa elokuun lopulla.

Traktorin alle jäänyt poika käveli pienehkön Oppilaskodintien oikeaa laitaa iltapäivällä lähdettyään hieman aiemmin läheisestä koulusta. Hän kuoli heti. Hänen kanssaan koulusta lähtenyt toinen lapsi ei loukkaantunut.

