Näin tieto parantumattomasta rintasyövästä muutti Astrid Swanin äitiyttä: "Oli selitettävä, miksi äiti muuttuu"

Muusikko Astrid Swan eli Astrid Joutseno on juuri julkaissut uuden D/Other -levyn ja väitellyt tohtoriksi. Nykyisin hän kokee, että arjen luksusta on se, ettei ihmisen tarvitse tietoisesti miettiä ja ilakoida olevansa elossa – vaan hän voi myös valittaa ja tehdä pienistä jutuista isoja.

Tätä teemaa käsitellään Swanin uutuuslevyn kappaleella Luxuries. Muusikko on punonut uutuustuotantoonsa ajatuksia muun muassa äitiydestä ja kuolemasta.

Kaiken taustalla on diagnoosi syövästä, jota Swan sai 32-vuotiaana kuulla sairastavansa. Tällä hetkellä hän on 39-vuotias. 4,5 vuotta sitten selvisi, ettei tautia voida parantaa.

Mustaa huumoria

Viiden jälkeen -haastattelussa Swan kertoo, että syöpädiagnoosi on vahvasti määrittänyt hänen kokemustaan biologisesta äitiydestä. Swan on pitänyt miehensä kanssa yhtä parikymmentä vuotta, ja heillä on alle 10-vuotias tytär.