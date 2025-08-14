Kuljettaja menehtyi Nokian liikenneonnettomuudessa

shutterstock poliisi
Henkilöauton kuljettajan epäillään olevan yksin vastuussa onnettomuudesta. Shutterstock
Julkaistu 14.08.2025 10:12
Toimittajan kuva

Kaisa Kaarna

kaisa.kaarna@mtv.fi

Keskiviikkona Nokialla sattui vakava liikenneonnettomuus.

Valtatiellä 12 henkilöauto ja kuorma-auto törmäsivät tosiinsa. Poliisin mukaan henkilöauton kuljettaja menehtyi turmassa.

Poliisin mukaan henkilöauto oli matkalla Sastamalan suuntaan ja raskas ajoneuvoyhdistelmä tuli vastaan Nokian suunnasta. Suoralla tieosuudella henkilöauto ajautui tuntemattomasta syystä vastaantulevien kaistalle ja törmäsi kuorma-auton keulaan.

Lue myös: Nokialla vakava liikenneonnettomuus

Henkilöauto vaurioitui törmäyksessä pahoin ja sen kuljettaja menehtyi. Kuorma-auto suistui ojaan törmäyksen seurauksena, mutta kuljettaja ei loukkaantunut. 

Poliisin tutkimusten ja todistajien kertoman perusteella henkilöauton kuljettajan epäillään olevan yksin syyllinen onnettomuuteen.  

Asian tutkinta jatkuu, eikä asiasta ole tässä vaiheessa enempää tiedotettavaa.

Lisää aiheesta:

Henkilöauton kuljettaja kuoli kolarissa ValkealassaHenkilöauton kuljettaja loukkaantui vakavasti liikenneonnettomuudessa OulussaKuljettaja sairaalaan kuorma-auton ajettua henkilöauton perään SavonlinnassaHenkilöauto ajautui vastaantulevien kaistalle ja suoraan rekan keulaan Muhoksella – kuljettaja menehtyi välittömästiHenkilöauton kuljettaja menehtyi nokkakolarissa Varsinais-Suomen KoskellaHenkilöauton kuljettaja kuoli liikenneonnettomuudessa Oulussa – menetti autonsa hallinnan mutkassa ja törmäsi kuorma-autoon
LiikenneonnettomuudetPoliisiNokiaKuolemaKotimaa

Tuoreimmat aiheesta

Liikenneonnettomuudet