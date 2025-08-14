Kuljettaja menehtyi Nokian liikenneonnettomuudessa

Keskiviikkona Nokialla sattui vakava liikenneonnettomuus.
Valtatiellä 12 henkilöauto ja kuorma-auto törmäsivät tosiinsa. Poliisin mukaan henkilöauton kuljettaja menehtyi turmassa.
Poliisin mukaan henkilöauto oli matkalla Sastamalan suuntaan ja raskas ajoneuvoyhdistelmä tuli vastaan Nokian suunnasta. Suoralla tieosuudella henkilöauto ajautui tuntemattomasta syystä vastaantulevien kaistalle ja törmäsi kuorma-auton keulaan.
Henkilöauto vaurioitui törmäyksessä pahoin ja sen kuljettaja menehtyi. Kuorma-auto suistui ojaan törmäyksen seurauksena, mutta kuljettaja ei loukkaantunut.
Poliisin tutkimusten ja todistajien kertoman perusteella henkilöauton kuljettajan epäillään olevan yksin syyllinen onnettomuuteen.
Asian tutkinta jatkuu, eikä asiasta ole tässä vaiheessa enempää tiedotettavaa.