Italiassa lapsi kuoli lämpöhalvaukseen – tappohelteet kurittavat Etelä-Eurooppaa

Helleaalto jatkuu yhä Etelä-Euroopassa. Kovasta helteestä on varoitettu tiistaina ja keskiviikkona laajalti ainakin Ranskassa, Italiassa ja Balkanin maissa.

Raju helleaalto on rikkonut lämpöennätyksiä sekä ruokkinut maastopaloja eri puolilla Etelä-Eurooppaa.

Lisäksi Italiassa neljävuotias lapsi kuoli lämpöhalvaukseen. Romanialaispoika oli löydetty tajuttomana perheensä autosta Sardinian saarella ja kuoli muutamaa päivää myöhemmin sairaalassa Roomassa.

Espanjassa voimakkaat tuulet ovat levittäneet maastopaloja. Helleaalto on paahtanut maassa viimeisen viikon ajan, ja lämpötilat ovat olleet monin paikoin lähes 40 astetta.

Maastoa on roihunnut lisäksi Portugalissa, Italiassa ja Balkanin niemimaalla.

Kaikkiaan Etelä-Euroopan maastopalojen vuoksi on evakuoitu tuhansia ihmisiä, ja paloja on ollut sammuttamassa sadat pelastajat.

Lämpöennätyksiä rikottiin maanantaina monella mittauspisteellä Lounais-Ranskassa. Esimerkiksi Bordeaux'n kaupungissa mitattiin historialliset 41,6 astetta.

Sään ääri-ilmiöt ja niistä johtuvat hätätilat ovat yleistyneet ja muuttuneet voimakkaammiksi ilmastonmuutoksen vuoksi erityisesti Etelä-Euroopassa. Ilmastonmuutos lisää ennätyslämpötilojen ja laajojen maastopalojen todennäköisyyttä.