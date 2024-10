Vakava diagnoosi pysäytti maailmanmestari Mika Sihvosen – kehonrakentaja pelkäsi kuolevansa, ja seuraava käänne tuli sairaalassa: "Jos en kuole syöpään, niin tähän"

Syksy oli hiljalleen vaihtumassa talveksi vuonna 2022, kun kouvolalainen ammattikehonrakentaja Mika Sihvonen valitteli avopuolisolleen kielensä olevan kipeä. Siinä oli kohta, johon sattui hampaan osuessa.

– Avopuolisoni sanoi, että sitä kannattaisi mennä näyttämään lääkärille, se saattaa olla vaikka jokin kielisyöpä. Minä sanoin, että ei kai se nyt kielisyöpä ole, Sihvonen kertoo.

Kehonrakentaja ei suunnannut heti tarkastettavaksi. Välissä ehti kulua kolme–neljä kuukautta, kunnes Sihvonen asteli lääkärin pakeille.

Helmi-maaliskuun taitteessa 2023 Sihvonen kuuli puhelimitse diagnoosinsa. Avopuolison heitto oli osunut oikeaan. Sihvosella oli pahanlaatuinen kielisyöpä.

– Kun kerrotaan, että sinulla on syöpä, se pysäyttää. Siinä alkaa miettiä kaikennäköisiä asioita.

Sihvonen pelkäsi kuolevansa: oliko syöpä levinnyt muuallekin elimistöön?

Sihvonen kävi useissa kuvauksissa ja jäi odottamaan vastausta. Edessä olivat elämän toistaiseksi raastavimmat viisi päivää epätietoisuudessa odottaen.

Sihvonen ei ollut vielä valmis luopumaan elämästä. Hän pohti, paljonko hänellä olisi aikaa ja mitä hän sillä tekisi.

– Sitäkin mietin, että kylläpä olin tyhmä, kun en mennyt heti lääkäriin. Meni kuukausia. Syöpä olisi voinut siinä ajassa levitä. Onneksi ei ollut.

"Hoitajat paniikissa, verta joka puolella"

Lääkäri soitti viiden päivän kuluttua kuvista ja kertoi, ettei syöpä ollut levinnyt ja että siitä selviäisi sen hetken tietojen perusteella leikkauksella.

Kielestä leikattiin pala pois. Sihvonen oli lähdössä operaatiota seuranneena päivänä sairaalasta kotiin.

Lähtö kuitenkin viivästyi.

– Kävin vielä huuhtelemassa hampaita desinfiointiaineella. Ommel aukesi. Se rupesi vuotamaan tosi kovasti verta.

Verenvuotoa yritettiin tyrehdyttää osastolla.

– Hoitajat olivat ihan paniikissa ja pyysivät lääkärin, joka yritti ommellakin sitä. Meni puoli tuntia, verta oli ihan joka puolella ja valui koko ajan. Aloin täristä ja minulla alkoi melkein taju lähteä. Ajattelin, että ei vittu, jos en kuole syöpään, niin kuolen tähän, jos ette saa minua leikkaussaliin.

Sihvosta kuunneltiin ja hänet lopulta vietiin saliin.

– En tiedä, kuinka pitkään he olisivat sitä jatkaneet, jos ei olisi sanonut.

Sihvoselle toteutettiin verensiirto, ja hänen kielensä ommeltiin uudestaan nukutuksessa.

Läheisin ystävä kuoli

41 vuotta heinäkuussa täyttänyt Sihvonen on ajatellut olleensa onnekas. Kieli on nyt ok.

– Kävi hyvä tuuri, että syöpä oli kielen keskivaiheilla. Jos se olisi ollut pidemmällä kielessä, vaikka kielen juuressa, kieltä olisi saatettu joutaa poistamaan niin paljon, että puhe ei olisi enää tällaista normaalia.

Kontrollikäyntien uutiset ovat olleet mieluisia, eikä syöpä ole lähtenyt uusiutumaan.

– Vielä on kuitenkin vuosi jäljellä kontrollikäyntejä. Ei sitä koskaan tiedä.

Sihvonen tietää, ettei mikään ole ennalta sanottua.

– Lähimmällä ystävälläni oli puolitoista vuotta sitten todettu aivokasvain. Hoitoja yritettiin, ja hetkellisesti ne sen pysäyttävät, mutta se jatkuu eikä mitään voi lopulta tehdä. Pari kuukautta sitten hän menehtyi lopullisesti.

Sihvonen ymmärtää paremmin ihmisiä, jotka saavat ikäviä diagnooseja.

– Sellainen voi tulla kenelle vaan. Ei kannata eikä voi koskaan ajatella, ettei sattuisi omalle kohdalle, koska voi sattua.

Ylivoimainen

Saamaansa elämää on parasta toteuttaa intohimojensa parissa. Myös valmentajana toimiva Sihvonen tekee niin kehonrakentajana, mutta tiedostaa huippuvuosiensa rajallisuuden. Itsestään parasta versiota rakentava konkarilihaskimppu arvioi kilpailevansa enää vuoden tai maksimissaan pari.

Sinä aikana otetaan miehestä vielä kaikki irti. Tuoreimmiltaan Sihvonen teki niin viime viikonloppuna Espanjan Madridissa, kun hän voitti viidennen ammattilaisten maailmanmestaruutensa kansainvälisen lajiliitto IFBB:n järjestön IFBB Elite Pron kilpailuissa. Samalla Sihvonen kuittasi Arnold Classicin Euroopan tittelin kolmannen kerran nimiinsä.

Sihvonen voitti jälleen ylivoimaisesti. Kaikki kahdeksan tuomaria arvioivat hänet parhaaksi.

– Kyllä voitto aina hyvältä tuntuu. Vaikka lopputulos aina jännittääkin, olin aika varma, että voitan, koska pystyin vaikeana viime vuonnakin voittamaan, vaikka en ollut ihan täydellisessä kunnossa. Tänä vuonna olin taas paremmassa kunnossa.

– Ei ollut mitään isompaa terveydellistä huolta, olkapää on vain vähän vaivannut välillä ja reisi revähti kaksi–kolme viikkoa ennen kisoja. Ne eivät vaikuttaneet merkittävästi ja pystyin jatkamaan treenaamista hyvin.

Viikon Rodoksen-lomalle pian avopuolisonsa kanssa maailmanmestaruutta juhlistamaan lähtevä Sihvonen on voittanut viimeisimmät kolme MM-kultaansa 2022–24 avoimessa sarjassa, jossa ei ole painorajaa. Ensimmäiset maailmanmestaruutensa hän voitti 2018–19 alle 90-kiloisten sarjassa.

Sihvonen on monine MM-titteleineen Suomen kehonrakennuksen ykkönen ja ylipäätään ensimmäinen ammattilaiskilpailun voittanut mieskehonrakentaja.

– Kukaan ei Suomessa ole koskaan tällä lailla pärjännyt tämä lajin parissa, enkä usko, että tulee koskaan pärjäämäänkään.

Ourama: Sihvonen on Suomen kaikkien aikojen kehonrakentaja

Vuosikymmeniä kehonrakennuksen ja fitnessin parissa uurastanut ja myös tuomarina monissa suurimmissa kehonrakennuskilpailuissa kuninkuuskisa Mr. Olympiaa myöten toiminut Kari-Pekka "KP" Ourama pitää Sihvosta Suomen kaikkien aikojen kovimpana kehonrakentajana. Hän nostaa Sihvosen myös Mr. Olympiassa vuonna 1981 kisanneen maailmanmestari Jorma Rädyn sekä 1980–90-lukujen kehonrakennushuippu Jari Leinon edelle, jotka kuuluvat niin ikään Ouraman suomalaiseen kärkikolmikkoon.

– Sanoisin, että Mika voittaisi heidät huippuaikojen vertailussa, koska Mikalla on niin paljon viimeistelyä, hänellä ei ole heikkoja lihasryhmiä ja hänellä on parempi malli kuin näillä muilla, Ourama sanoo.

Vuonna 2017 kilpailemisensa aloittanut Sihvonen painoi vielä noin 80 kiloa, mutta on nykyisin kilpailupainossaan 96-kiloinen. Ourama kehuu miehen kehittyneen vuosi vuodelta.

– Tavalla tai toisella tulee lisää massaa tai yksityiskohtia, kireyttä.

Lisäksi Sihvonen on tienannut kilpailumenestyksellään kymmeniätuhansia euroa, mihin muut eivät ole pystyneet.

Sihvonen arvostaa Ouraman antamaa arviota Suomen kaikkien aikojen kovimmasta kehonrakentajasta suuresti.

– Hän on kuitenkin ollut lajin parissa 40 vuotta, kiertänyt ympäri Amerikkaa ja ollut siellä tuomarina, nähnyt kaikki maailman kovimmatkin kehonrakentajat. Kyseinen henkilö ei ole sellainen, että hän kenenkään pyllyä lipsuttaisi tai mielistelisi yhtään ketään. Aika luotettavat fiilikset siitä, mitä hän sanoo. Se on erittäin merkittävä kommentti.

"Sihvonen Suomesta ja jenkkikisaajia"

Herää kysymys: kun menestystä on jo vino pino, onko Sihvosella enää IFBB Elite Pron alaisuudessa voitettavaa? Mies puntaroi nyt, olisiko uran loppuun vielä uusien haasteiden aika toisessa ammattilaisliitossa, jossa vastassa olisi kovempia karjuja. Sihvonen voisi lähteä yrittämään NPC:hen tai IFBB Pro Leaguehen, joka pyörittää myös lajin kuninkuuskilpailu Mr. Olympiaa.

Lajitietopankki Ourama pohtii, että nykyisellään Sihvonen saa kilpailemalla 15 000 euroa vuodessa "koska haluaa" eikä "minkäännäköistä vastusta" ole. Mutta jos Sihvonen haluaisi vaihtaa liittoa, hän joutuisi lähtökohtaisesti ensin kilpailemaan amatöörikilpailussa, voittamaan sen, menemään ammattilaiskarsintaan, voittamaan sen ja menemään sitten ammattilaiskilpailuun ja voittamaan sen päästäkseen Mr. Olympiaan.

Tie olisi mutkikkaampi. Sihvonen joutuisi kilpailemaan enemmän samalla kun kokeneella iällä palautuminenkin heikkenee, eikä hän välttämättä yltäisi samoihin rahoihin.

– Kaveri, joka Mikan viimeksi voitti, Michal Krizanek, joutui käymään tuon reitin. Ensimmäisessä Olympiassaan hän oli 12:s, ja hän on friikki, joita Olympiassa nähdään. Mika taas on todella siisti ja tyylikäs, muttei friikki lajiyleisön silmissä, vaikka tavallisten ihmisten silmissä hän näyttää varmaan aika kovalta friikiltä, Ourama vertaa.

Ourama ei usko, että Sihvonen yltäisi Mr. Olympiassa 15 parhaan joukkoon avoimessa sarjassa. Sihvonen arvioi itse samoin, mutta alemmassa 212-sarjassa (212 paunan eli 96 kilon painoluokassa) hän uskoo, että finaalipaikka viiden kärjessä voisi olla saavutettavissa, jos kaikki menisi optimaalisesti.

– Top-3 on jo kuitenkin 212:ssa niin kova, että oma usko ei riitä ihan sinne asti.

Sihvonen huomauttaa, että arvostelulajissa fysiikan ja lavasuorituksen lisäksi muutkin tekijät ovat omiaan vaikuttamaan.

– Nyt on Eurooppa valloitettu, mutta Amerikka on vähän erilainen maa. Siellä pitäisi olla paljon esillä ja näkyvillä. Kun on Sihvonen Suomesta ja sitten on jenkkikisaajia, joilla on nimeä, voi olla, että he menisivät vähän edelle, vaikka eivät olisikaan välttämättä parempia.

"Jäisikö kaivelemaan"

On Sihvosen mukaan 50–50, jatkaako hän nykyisessä liitossaan vai tekisikö hän vaihdoksen.

– Koko ajan se on mielessä. Lähinnä se, jos en kokeilisi 212-sarjaa, jäisikö se kaivelemaan. Se voisi jäädä.

Sihvosella oli ammattilaisuuden aloittaessaan vuodeksi 2018 mahdollista lähteä IFBB Elite Pron sijaan NPC-liiton ammattilaiseksi. Suomalainen olisi kuitenkin joutunut pitämään NPC:ssä kilpailutaukoa ennen kuin olisi voinut menestyä 96 kilon sarjassa, koska hän ei ollut vielä kevyempänä valmis siihen.

Sihvonen tuumii, että ratkaisevaa voisi olla, jos hän pääsisi viime vuosikymmenen tapauksen myötä erityisluvalla toisen liiton ammattilaiseksi ilman että hän joutuisi karsimaan. Hän ei haluaisi "aloittaa alusta".

– Ensi vuosi ratkaisee muuten aika paljon sen suhteen, miten treenit kulkevat ja miten paikat pysyvät ehjinä. Yritän entistä enemmän keskittyä siihen, etten loukkaantuisi. En yrittäisi ennätyspainoja nostella tai mitään liian riskialtista. Ei treeneistä voi silti himmailemaan hirveästi ruveta.

Viidesti viikossa harjoitteleva Sihvonen ei ole pienten olkapää- ja polvivaivojen myötä treenaamaan niin rajusti kuin ennen. Uran pahin treenivamma on ollut vuoden 2021 tapaus, jossa oikean jalan reisilihas petti kesken kyykyn. Oikean polven kierukka repesi ja ulommainen reisilihas lähti kokonaan irti.

Monia kansainvälisiä huippuja operoinut ortopedi Lasse Lempainen leikkasi Sihvosen, mutta edessä oli kuukausien treenitauko ja reisien ympärysmitasta lähti kymmenen senttiä ennen kuin mies pääsi hankkimaan menetetyn lihasmassan takaisin.

"On kiva jäädä pois terveenä"

Kehoa raastetaan kilpakehonrakennuksessa joka tapauksessa äärimmilleen. Sihvonen toteaa suoraan, ettei huippu-urheilu ole yleisesti kovin terveellistä.

Hän käy muutaman kerran vuodessa myös verikokeissa tarkistamassa, että kaikki on kunnossa.

– Vaikka et olisi urheilijakaan, siellä saattaa olla kaikennäköistä ja se selviää vasta verikokeissa. Tähän asti kaikki on ollut ok.

Sihvonen arvostaa terveyttä iän myötä yhä enemmän.

– Kisauran kun lopettaa, on kiva jäädä pois terveenä. Ei tämä ole ainut asia elämässä, vaikka jotkut saattavat elää urheiluelämää, että mitään muuta elämässä ei olekaan.

Sihvonen on huomannut dieetillä noin kymmenen kiloa pudotellessaan olonsa konkreettisestikin kevyemmäksi. Uran jälkeen lihasmassa saa pienentyä.