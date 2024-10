Kia oli "koko ajan kipeänä" – kun hän pääsi fitnessissä irti, seuraavasta käänteestä tuli suuri

"Silloin ei ollut tarkoitettu"

– Nyt oli oikea hetki. Kannatti uskoa omaan juttuun ja omaan tekemiseen. Nyt tämä on todellisuutta.

Artistic nousi ykköseksi

Viimalan fysiikalla pystyy kilpailemaan mainiosti molemmissa lajeissa. Bikinissä esiintyminen on vain hiukan hillitympää kuin artisticissa, jossa halutaan nähdä taiteellisempaa ilmaisua.

– Olen aina rakastanut esiintymistä. Se on minulle tapa ilmaista itseäni. Kun pääsen lavalle, se tuntuu kodilta, ja on sellainen paikka, missä minun ei tarvitse olla kukaan muu kuin itseni. On hienoa, että pystyn saamaan kahden lajin kautta enemmän aikaan lavalla ja pääsen esiintymään.