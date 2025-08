205-senttinen ja 200-kiloinen voimajätti sai kotiinsa täysin poikkeuksellista seuraa: "Tunnen oloni pieneksi"

Voimamies Hafthor Julius Björnssonia ei voi varsinaisesti pieneksi sanoa. Sellaiseksi hän kuitenkin itsensä vastikään koki.

205-senttinen ja 200-kiloinen voimamies Hafthor Julius Björnsson on julkaissut tuoreeltaan sosiaalisen median kanavillaan pätkiä Olivier Richtersin kanssa.

Kyseessä on maailman pisin kehonrakentaja. Painossa noin 160-kiloinen Richters jää Björnssonista kymmenillä kiloilla, mutta pituutta alankomaalaisella on 13 senttimetriä "Thoria" enemmän, 218 senttiä.

Björnsson on julkaissut muun muassa videon, jossa Richters kävelee matkalaukkuineen hänen ovelleen. "Alankomaalaisjätti" pääsee sisään niukin naukin kumartumatta, ilman että pää ottaa karmeihin.

– Oi, hän mahtuu! Björnsson huudahtaa.

Kaksikko lyö tämän jälkeen kättä ja Björnsson ottaa pian kehonrakentajan syleilyynsä.

– Hyvä luoja. Katsokaa tämän miehen kokoa, Björnsson päivittelee kuvaten heitä peilin kautta.

– Alankomaalaisjätti on saapunut… Tunnen oloni pieneksi, Björnsson on kirjoittanut julkaisun tekstiksi.

Hassuttelua

Kaksikko myös hassutteli. Björnsson jakoi pätkän, jossa he törmäävät teatraalisesti toisiinsa kävellessään vastakkaisiin suuntiin.

Björnsson kysyy videolla pian irvistäen Richtersiltä: "Onko meillä ongelma?"

Kuva kääntyy alaviistosta kohti kädet puuskassa olevaa maailman pisintä kehonrakentajaa.

– Kerro minulle?

Björnsson levittelee tämän jälkeen käsiään aran oloisena, näyttää sen jälkeen kahta peukaloaan ja lähtee hipsimään poispäin.

– Ei mitään.

Julkaisun kuvatekstiksi Björnsson on raapustellut:

– Kun tapaat jonkun, joka on sinua isompi.

Vakuuttava kaksikko

Voimiensa puolesta Björnssonilla ei ole aihetta arasteluun. Islantilainen on Maailman vahvin mies -kilpailun voittaja vuodelta 2018, ja vastikään hän kohensi maastavedon maailmanennätystään neljällä kilogrammalla 205 kiloon.

Olivier Richters sai puolestaan vuonna 2021 nimiinsä Guinnessin maailmanennätyksen maailman pisimpänä kehonrakentajana. 218-senttinen alankomaalainen on toiminut myös näyttelijänä monissa elokuvissa.

– Kiitos kutsusta, Thor! Oli upeaa nähdä ja seurata elämäntyyliäsi tänä viikonloppuna, Richters kirjoitti Björnssonille.

Olivier Richters (oik.) on poikkeuksellisen pitkä mies.IMAGO/Landmark Media/ All Over Press