Suomen fitnessmestari Ulpulle pamautettiin salilla tökerö kommentti – "Ihan ventovieras ihminen tulee kesken sarjan sanomaan"

Fitnessurheilija Ulpu Silvennoinen on tehnyt valtaisan työn fysiikkansa eteen. Tuoreimpana hedelmänä hän voitti women's physique -sarjassaan uransa kolmannen Suomen mestaruuden. Se, millä tavalla Silvennoisen aikaan saamaa muutosta on kommentoitu, on toisinaan myös ällistyttänyt.