Maikku Hiljanen katosi vuosiksi kuvasta ja poisti somensa – teki nyt suomalaista fitness-historiaa: "Ei sitä ymmärräkään vielä, kuinka iso juttu tuo on"

Hiljanen palasi lavoille vasta yhdeksän vuotta myöhemmin – ja on tehnyt lajissaan acrobatic fitnessissä hurjaa jälkeä – mutta välissä oli kasvattavia ja piinallisia vuosia.

Sometauko teki hyvää

– Minua rupesi jossain kohtaa ahdistamaan. Minulla oli sponsoreita. Somessa piti olla ja päivitellä kaikkea. Minusta koko ajan tuntui, että tämä on tällaista pakkopullaa. Mietin, että teenkö minä tätä enää itselleni.

Hiljanen päivittelee elämäänsä jälleen sosiaaliseen mediaan, ja hänellä on tällä hetkellä Instagramissa noin 2 900 seuraajaa. Somesuosio ei ole kuitenkaan hänellä prioriteettilistan kärkisijoilla.

– Ei todellakaan. Olen tosi tavallinen ja haluan tehdä vain omia juttuja. On toisaalta kiva tehdä somea, mutta mietin paljon, kuinka paljon minä haluan sinne laittaa jotain. En halua, että se on niin isossa roolissa minulla. Haluan keskittyä ennemmin olennaiseen.

Hengästyttävät saavutukset

Hiljanen ajattelee, että kaikella on tarkoituksensa.

Hiljasen laji acrobatic fitness sisältää fysiikkakierroksen lisäksi vaativan, akrobaattisen vapaaohjelman. Yli 163-senttisten sarjassa kilpaileva Hiljanen oli hionut kaiken vahvaan kisakuntoon, voitti ensin Lahdessa Fitness Classic -kilpailun ja kahmi sen jälkeen Espanjan Santa Susannassa Euroopan mestaruuden. Mestaruussuora on suorastaan hengästyttävä, kun siihen lisää syksyllä tulleet kovatasoisen Arnold Classicin voiton, Pohjoismaiden ja Suomen mestaruudet sekä tuoreen IFBB-liiton maailmanmestaruuden, joka irtosi viime viikonloppuna Etelä-Korean Yeongjussa.

"Pitää olla ylpeä itsestään"

– Mutta hyvältä tuntuu. Ei sitä ymmärräkään vielä, kuinka iso juttu tuo on. On tehnyt paljon töitä sen eteen ja saa kiitosta. Ei ole turhaan laittanut aikaa ja rahaa, vaikka olenkin nauttinut tästä hommasta. Vaikkei mitään kiitosta tulisikaan, ei se olisi maailmanloppu. Mutta onhan tuo hieno meriitti, vaikken halua sen antaa liikaa vaikuttaa elämääni.

Meriitti on historiallinen. Kukaan suomalainen ei ollut aikaisemmin voittanut acrobatic fitnessin Euroopan mestaruutta tai maailmanmestaruutta, ja nyt Hiljasella on samalta vuodelta molemmat.

"Minua ei ole ikinä pelottanut niin paljon tehdä vapaaohjelmaa"

Kaikki kisansa tänä vuonna voittaneen Hiljasenkin uurastus lajissaan on sitä luokkaa, että liekin täytyy palaa. Acrobatic fitnessistä tekee vieläpä tyypillisiä fitness-lajeja vaativamman sen vapaaohjelma.

– On tavallaan hyvä, että on tasapainoa urheilun ohella, mutta kyllähän se tuo myös haasteita, jos treenaat kaksi–kolme kertaa päivässä, olet kahdeksan tuntia töissä ja on muutakin elämää ja opintoja.