Juhon, 33, lihaserottuvuus tekee vaikutuksen – manifestoi harvinaista todeksi: "Onhan tämä ihan älyttömän iso juttu"

Juho Ruuska kilpailee sekä klassisessa kehonrakennuksessa että klassisessa fysiikassa, jotka ovat fitnesslajeina läheistä sukua. Klassisessa kehonrakennuksessa on klassisesta fysiikasta poiketen leveän selän poseeraukset, klassisessa fysiikassa puolestaan vakuumiposeeraus ja vapaavalintainen klassinen poseeraus.

Ruuska on osoittanut olevansa väkevä mies molempiin lajeihin. Syyskuussa hän voitti West Coast Trophy -kilpailussa Ruotsin Helsingborgissa molemmissa lajeissa alle 180-senttisten sarjan ja korjasi potin myös tuplana kokonaiskilpailuissa, joissa laitetaan lajin eri pituusluokkien voittajat paremmuusjärjestykseen.

Ruuska oli kuulemiensa tietojen mukaan ensimmäinen suomalainen, joka on voittanut ulkomailla samassa kisassa kahden eri sarjan overallin. Fitnesstietopankki, Suomen Fitnessurheilu ry:n puheenjohtaja Kari-Pekka "KP" Ourama , ei mennyt asiasta varmuuteen, koska kirkkaimman kategorian alapuolella olevia kilpailuja järjestetään ulkomailla ylipäätään runsaasti.

Vähintäänkin hyvin harvinainen Ruuskan saavutus joka tapauksessa on.

Voittamisen manifestointia

Ruuska sanoi kamppailleensa alkuvuodesta elämän muiden osa-alueiden haasteiden kanssa, joita hän ei halua tarkemmin julkisesti eritellä, mutta iloitsi, että muuten tämä on ollut hänen vuotensa kilpailuja myöten.

– On kaikin puolin hyvä fiilis. Totta kai olisin toivonut toistakin SM-voittoa, mutta kaikkeni annoin ja tiesin, että voittaja on todella kova. Kaveri oli kuitenkin vähintään yhtä kireä kuin minä ja rakenteellisesti hänellä on parempi malli, niin se meni näin, Ruuska sanoi jakaen kunniaa klassisessa fysiikassa hänen pituusluokkansa ja kokonaiskilpailun harjanneelle Kenneth Mbah Titille.