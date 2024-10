Suomen bikini fitness -tähdeltä leuat loksauttava tarina Minna Pajulahdesta: "En ole ikinä nähnyt sellaista keneltäkään muulta"

– Tämä tuntuu hyvältä ja merkitsee tosi paljon, on superkiitollinen olo. Ihan huikeaa. Olen sanaton, Kenton sanoi.

– Tämä on se päivä, kun nautitaan. Tänään ei mitään ihmeellistä enää tehdä, treenata tai muuta, se työ on jo tehty.

– Mietin, että tämä on minun kolmas kisakauteni putkeen. Mietin, jatkanko vai en, mutta sitten ihana valmentajani Minna Pajulahti loi minuun uskoa ja sanoi, että totta kai, nyt on sinun hetkesi. Olin, että selvä, mennään sitten.

Pajulahti nukkui lattialla ilman peittoa

All Over Press

All Over Press

– Minna on valmentajana ihan uskomaton. Se omistautuminen, mitä hän tekee meidän urheilijoidemme puolesta, on sellaista, että en ole ikinä nähnyt tai kokenut keneltäkään muulta mitään vastaavaa. Hän on kyllä tämän kaiken, minun menestykseni ja onnistumiseni takana. Iso kiitos hänelle.