Kaarinalainen Noora Hämäläinen kokee elävänsä kuin kahdessa eri maailmassa. Toisessa hän on opettajana perusarjessaan "nobody-Noora" ja toisessa hän on fitnesshuippu. 30-vuotias wellness fitnessin Suomen mestari avaa nyt, millaisen muutoksen jälkeen hän on matkalla ensimmäisiin MM-kisoihinsa.

Joukkuelajeja nuorempana harrastanut Noora Hämäläinen sai kipinänsä fitnessurheiluun kuntosalilla personal trainerin kysymyksestä. Salitreenaaminen oli tuottanut näkyvää tulosta, ja personal trainer uteli, oliko Hämäläinen miettinyt joskus kisaamista, koska hänellä voisi olla potentiaalia siihen.

– Ajattelin, että aijaa, onko jotain sellaistakin olemassa. Heräsi kiinnostus, Hämäläinen kertoo.

Sanoilla ja kannustuksella on merkitystä. Yhden ihmisen usko toisen kykyihin voi kantaa pitkälle.

Jalkalihaksistaan kehuja saanut Hämäläinen lähtikin katsomaan, mihin hänen fysiikkansa hänet voisi siivittää. Hän halusi testata omaa pystyvyyttään pitkäjänteisyyttä ja päämäärätietoisuutta kysyneessä vuoden kisaprojektissa. Debyytti wellness fitnessissä, jossa tavoitellaan urheilullista ja lihaksikasta vartaloa ilman äärimmäistä lihaserottuvuutta, toteutui 2021.

Kapean vyötärönsä lihaksikkaiden jalkojen tavoin suotuisaksi ominaisuudeksi lajissaan laskeva Hämäläinen ajatteli, että hän voisi yltää SM-kisoissa pituusluokassaan alle 168-senttisissä finaaliin, kuuden parhaan joukkoon. Tuloksena ensimmäisenä kisavuonna Lahden Nordic Fitness Expossa oli kuitenkin kahdeksas sija – Hämäläisen koruttoman arvion mukaan nesteisellä ja vajaalla kunnolla.

Se jäi jäytämään ja sai naisen lähtemään kohti uutta kehityskautta ja kisaprojektia.

Ennen seuraavaa lavaesiintymistä vierähti kuitenkin kolme vuotta. Niistä ensimmäiset puoli vuotta kului palautumiseen.

– Se kyllä yllätti, miten vaikea dieetin jälkeinen aika oli. Olin ihan loppu, oli haastavaa aikaa henkisesti ja fyysisesti. Oli väsy, koko ajan nälkä ja teki hirveästi mieli herkkuja. Mieli huusi ruokaa ja minulla oli aluksi ahmimista. En yhtään osannut odottaa sitä.

Hämäläisellä oli ollut reippaasti pudotettavaa kisapainoon, ja hän oli käynyt läpi rankan dieetin.

– Ensimmäisen kisavuoden jälkeen halusin vähäksi aikaa kokonaan pois fitneksestä. Tarvitsin täyden breikin koko siitä maailmasta.

Valmentajavaihdoksia

Kun Hämäläinen uskalsi lähteä uudestaan kisapolulle, hän vaihtoi parissa eri valmennuksessa jo oltuaan luotsikseen valmennusyrittäjä Mikko Ellménin, joka on tuottanut myös paljon kuntosaliaiheista video- ja podcast-sisältöä.

– Hänen ansiotaan on se, että on saatu fysiikkaa kehitettyä eteenpäin. Lihas, jota on saatu kehityskaudella rakennettua, on tullut hänen valmennuksessaan.

Ellmén ei kuitenkaan tee kisavalmennusta, ja Hämäläisellä oli edessään uuden luotsin ja kisatiimin etsiminen. Hän suuntasi Team Advanced Fitnessiin Eve Luhtalan alaisuuteen valmentajan tehtyä häneen vaikutuksen sosiaalisessa mediassa.

– Minulla oli ollut pelkästään miesvalmentajakokemuksia. Halusin kokea, mitä naisen kanssa valmennus voisi olla. Kaipasin vuorovaikutuksellisuutta, että kuunnellaan myös urheilijan mielipiteitä. Olin Even somea seuraamalla saanut hänestä sellaisen kuvan, että hän valmentaa suurella sydämellä ja haluaa tukea ja kannustaa omia valmennettaviaan.

Dieettiä uusiksi

Hämäläinen on jatkanut salilla neljästi viikossa treenaten. Huomiota on kiinnitetty kokonaiskuormitukseen: Hämäläinen tekee nykyään neljästä viiteen liikettä harjoituksissa täysiä, kun aiemmin kroppa ja mieli saattoivat olla pidemmissä treeneissä jo väsyneet.

Suurimmin on rukattu uusiksi dieetin toteutusta, helpommin siedettäväksi. Hämäläisen energiansaantia on pudotettu vaiheittain muutamassa erässä, ja vähäravintoisimpana päivinään hän on syönyt nyt reilut tuhat kilokaloria ylläpitotasoaan vähemmän. Hiilihydraatteja Hämäläinen on nauttinut sallivasti koko dieetin ajan, ja aerobisen liikunnan määrä on pysynyt maltillisena.

– Minulla oli myös aikaisempaa dieettiä parempi lähtötilanne, ja varmaan osittain siksi olemme pystyneet pitämään kaloreita korkeammalla sekä aerobista liikuntaa matalammalla. Koko dieetin ajan on ollut energinen ja jaksava olo, enkä ole ollut superkuollut ja väsynyt niin kuin viime dieetillä.

Hämäläinen syö painoa pudottaessaan runsaasti kasviksia.

– Koska muuta ruokamäärää ei ole paljon, kasvikset tuovat kivasti tilavuutta ja makua ja ovat myös vähäenergisiä.

Fitnessurheilija sanoo kaiken ruoan maistuvan energiavajeessa paremmalta. Perusruoasta nauttinut Hämäläinen on pudottanut nykyisellä dieetillään painoa 15 kiloa, muutaman kilon edellistä kisadieettiä vähemmän. Hämäläinen kuitenkin pohtii myös, että ideaalitilanteessa tiputettavaa voisi olla maksimissaan kymmenisen kiloa.

"Ei tarvitse heti olla miljoonaa tuntia"

Noora Hämäläinen kuvaparissa kilpailuvuosinaan 2021 ja 2024. Fysiikka on kehittynyt.

Hämäläinen toivoo muidenkin fitnessin parissa uskaltavan kuunnella kehoa. Hän kannustaa kokeilemaan erilaisia, myös "vanhanaikaisista kituutusdieeteistä" poikkeavia dieettaamistapoja – valmennettavalla on Hämäläisen mielestä hyvä olla kriittistä ajattelutaitoa ja valmentajaa sopii tarvittaessa haastaa.

– Ei välttämättä tarvitse hiilareita ja rasvoja vetää ihan nolliin. Dieetin alussa ei tarvitse heti olla miljoonaa tuntia aerobista ja hiit-treenejä (kovatehoista intervalliharjoittelua).

– Minun toteuttamani dieettaamistapa ei toki välttämättä sovi kaikille, ja joillekin voi hyvin toimia myös vähähiilarinen ja vähärasvainen "vanhanaikainen" tapa. Kyllä minä silti haluaisin, että jokainen pystyisi dieetin vetämään mieluummin tämäntyyppisellä olotilalla, joka minulla on nyt ollut. Uskon ja toivon, että tällä toteutustavalla dieetin jälkeinenkin aika tulee olemaan hitusen helpompi ja palautuminen nopeampaa.

Suomen mestariksi

Wellness fitnessin pituusluokkien Suomen mestarit overall-vertailussa: Noora Hämäläinen (vas.), Tiiu Pajunen, Raquel Alvo Santos ja kokonaisvoittaja Meeri Mäenpää.

Dieetti ja sitä edeltänyt kehityskausi olivat siinä määrin onnistuneet, että Hämäläinen asteli tämän vuoden lokakuussa uransa toisiin SM-kisoihin huomattavasti kolmen vuoden takaista rapeammassa kunnossa.

– Paljon on tullut lihasta oikeisiin paikkoihin. Olkapäät ovat saaneet pyöreyttä ja reisiin ja pakaraan on tullut lihasta. Isoin tekijä on se, että nyt on päästy vetämään kroppa riittävän kireälle.

Myös henkisesti Hämäläinen koki olevansa terävämpänä lavalla. Paluu toteutui loistokkaasti, ja Hämäläinen juhli kilpailluimpiin lajeihin lukeutuvassa wellness fitnessissä alle 168-senttisten Suomen mestaruutta.

– Oli supermahtava fiilis, kun sen voitti. Ehkä vielä siistimpää oli se, että pääsin kaikkien muiden wellness-voittajien kanssa overall-kilpailuun.

Hämäläinen viittaa pituusluokkien välisten mestarien otatukseen. Lavalle pääsi neljä timanttista wellness-naista, joista alle 163-senttisten ykkönen Meeri Mäenpää kruunattiin parhaaksi ja Hämäläinen sijoittui toiseksi.

– En ollut ajatellut, voinko oikeasti menestyä niin hyvin. Siinä vaiheessa realisoitui, että okei, minä olen täällä muiden voittajien kanssa kisaamassa. Pystyin näyttämään itselleni, että kolmen vuoden tekeminen on tuonut tulosta, Hämäläinen ruotii.

Yllättänyt kysymys

Hämäläinen työskentelee Turun ammattikorkeakoulussa suomen kielen ja viestinnän opettajana ja oli kuullut siellä uteluita fitnessurheilemisestaan aiemmin vain kollegoiltaan. Suomen mestaruutta seuranneina päivinä opiskelija otti kuitenkin ensimmäistä kertaa aiheen puheeksi oppitunnilla.

– Yksi opiskelijoista kysyi, olenko lähdössä Japaniin. Siinä meni hetkeksi pasmat sekaisin, että mitä olinkaan tekemässä ja mistä hän tietää.

Opiskelija tiesi Hämäläisen menestyneen SM-kisoissa ja ansainneen sitä kautta paikan joulukuussa Tokiossa käytäviin MM-kisoihin.

– Olen kiitollinen kaikista töissä, salilla ja somessa tulleista kysymyksistä, kannustuksista ja onnitteluista. Ne merkkaavat paljon ja tsemppaavat jatkamaan loppuun asti.

"Eniten pelottaa esiintyminen"

Noora Hämäläinen (keskellä) saavutti wellness fitnessin kokonaisvoiton Tallinnan Fitlap Cupissa.

MM-kisoja ennen Hämäläinen kilvoitteli jo uransa ensimmäisissä ulkomaisissa kisoissaan ja saavutti lokakuussa Tallinnassa Fitlap Cupissa komeasti wellness fitnessin kokonaisvoiton, vaikka koki lavaesiintymisensä jännittyneeksi.

– Moni muukin sanoi bäkkärillä samaa, että tärisi hirveästi. Voiko se johtua siitä, että kv-kisassa oli hiukan erilaiset järjestelyt? Oli kauheat spottilavavalot ja kisatahti oli nopea.

– Olin kuitenkin silloiseen kuntooni tosi tyytyväinen. Varsinkin kisa-aamuna hotellilla se näytti tosi kivalta. Olimme saaneet kahdessakin viikossa kuntoa eteenpäin.

Hämäläinen kokee Fitlap Cupinkin kokemusten valmistaneen häntä kohti uran ensimmäisiä MM-kisoja. Kaarinalainen on seurannut aiempien vuosien finalisteja ja pitää kuntonsa puolesta mahdollisuuksiaan finaalipaikkaan hyvinä.

– Koskaan ei voi toki tietää, miten kisaviikko menee, minkälaisen kunnon saa lavalle ja millainen line up kisaajia vastaan tulee, mutta ykköstavoitteenani on voittaa minä-versioni Nordic Fitness Expon ja Viron suorituksista entistä kireämmällä kunnolla ja vielä paremmalla lavaesiintymisellä. Sitten minä olen tosi tyytyväinen.

– Eniten pelottaa esiintyminen, jos töppään sen ja sijoitukset laskevat sen takia. Asennot osaan ottaa suht ok, mutta itselleni on selkeästi haastavinta saada aikaiseksi kunnon lavalook ja naisellinen, elegantti, itsevarma esiintymistyyli, että olen täysin läsnä.

MM-kisat käydään 16.–20. joulukuuta, mutta Hämäläinen matkustaa Japaniin jo 11. päivä ja on paikan päällä kaikkiaan kaksi viikkoa. Hän nappasi halvimmat saatavilla olleet lennot kaukomatkojen kustantaessa runsaasti.

– Onneksi tämä mahdollistui töiden puolesta. Ajattelin niin ikään, että mitä aikaisemmin Japanissa on paikalla, sen parempi se on kunnon puolesta, koska lento kerää nestettä. Ei myöskään tiedä, mitä aikaero tekee kropalle ja miten kaikki ruokailut toteutuvat.

Kaksi maailmaa

Hämäläisen on yhä vaikea sisäistää, että hän on lähdössä edustamaan Suomea maailmanmestaruuskilpailuihin.

– Päätavoitteeni oli Lahden SM-kisoissa. Muu on ollut sumuista ja varovaista pohdiskelua, että mitä jos sattuu pääsemään MM-kisoihin. Se ei ole ollut ajatuksissa ollenkaan selkeää tai varmaa.

– Luulen, että sitten kun pääsen Japaniin lähtevään lentokoneeseen, alkaa realisoitumaan, että ei hitsi, oikeasti ollaan lähdössä MM-kisoihin ja että itselläni on ihan hyvät mahdollisuudet pärjätä myös kv-lavoilla.

Hämäläinen uskoo, että hänen tuntemuksiinsa vaikuttavat nekin seikat, että on suuri joukko, joka ei fitnessiä aktiivisesti seuraa, ja ettei hänen lähipiirissään ole muita fitness-harrastajia.

Hämäläinen pohtii, että on kovin erilainen maailma olla opettamassa suomen kieltä ja viestintää ja elää normaaliarkea tavallisine treeneineen. Toisessa maailmassa hän loistaa ihailevien katseiden seuraamana fitnesslavalla.

– SM-voitto on tullut ja nyt on MM-kisat. Voi samalla olla, että kukaan ei töissä tai salilla tunne sinua ja olet ihan nobody-Noora. Toisaalta on hyvä, että se palauttaa normiarkeen nopeasti, mutta se on iso ristiriita ja repii identiteettiä hajalle aina väliaikoina.

Mihin vielä?

MM-kisojen jälkeen Hämäläinen saa jälleen hyvän aikaa totutella tavalliseen elämään menestyksestä riippumatta. Hän ei pysty sanomaan vielä mitään varmaa kisauransa jatkosta, mutta tuumii, että menestyminen ja oman potentiaalin näkeminen ruokkivat motivaatiota ja kiinnostusta.

– Tulen luultavasti treenaamaan salilla sillä mentaliteetilla, että tulen joskus kisaamaan. Mutta en osaa yhtään sanoa, ryhtyisikö vaikka vuoden päästä kisadieetille vai olisiko kaksi–kolme vuotta kehityskautta ja sitten aloittaisi kisadieetin.

Itse kisaaminen ei ole Hämäläiselle niin merkityksellistä, mutta häntä kiehtoo ottaa selvää, mihin asti hän voisi tulevaisuudessa vielä tästäkin päästä – sekä fyysisesti että henkisen valmentautumisen auttamana mentaalisesti.

– Erityisesti kiinnostaa nähdä kuinka paljon saisi kehitettyä mielen lujuutta ja jalkoja, pakaroita ja reisiä. Niihin voi welkku-kriteerien mukaan paljonkin kehittää lihasta.