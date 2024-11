Tiiu, 22, ajatteli, etteivät reidet riittäisi – malli kuoriutui, ja sitten alkoi tapahtua: "Tosi hullua ja uskomatonta"

Pajunen oli harrastanut nuorempana muun muassa tanssia, ratsastusta ja kuntonyrkkeilyä, mutta ei ollut kilpaillut. Sitten hän tapasi nykyisen kumppaninsa Mikke Frimanin, jolla oli kisasuunnitelmia fitnessin parissa.

– Hän opetti minut treenaamaan. Olin käynyt salilla ennenkin, mutta hänen kauttaan innostuin paljon enemmän, Pajunen kertoo.

– Alun perin en tosin todellakaan ajatellut lähteä kisaamaan. En todellakaan ajatellut, että se olisi minun juttuni ja että minusta olisi tuohon lajiin. Mutta kun pääsin seuraamaan lajia lähempää ja näin hienoja fysiikoita, rupesi heräilemään kiinnostus, pystyisinkö samaan.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Porvoossa asuva ja urheiluliikkeessä työskentelevä Pajunen muistelee kisa-aikeidensa nousseen alkuvuodesta 2022. Salitreeniä oli siinä kohtaa vyöllä jo pari vuotta.

Pajunen otti yhteyttä valmentaja Juho Murtoseen, joka on paitsi moninaisesti tehtäväänsä kouluttautunut myös kilpaillut itse fitnessurheilijana. Murtonen huomasi nopeasti Pajusen olevan rauhallinen ja toteuttavan sovittuja asioita tunnollisen säntillisesti, mikä lupasi heti hyvää.

Reiden malli kuoriutui esiin

Pajusen lajiksi seuloutui wellness fitness, jossa haetaan lihaksikasta fysiikkaa ilman äärimmäistä lihaserottuvuutta. Wellness fitness -kilpailijoilla on esimerkiksi bikini fitness -kisaajia enemmän lihasmassaa.

Paitsi että wellness-fysiikka miellyttää Pajusen silmää eniten, hän myös sopii vahvuuksineen parhaiten siihen lajiin.

– Reiden muotoni on wellnekseen aika hyvä. Se on pyöreä, ja siihen ihan hyvin tarttuu lihaskin.

Valmentaja Murtonen sanoo, että on usein vaikea välittömästi arvioida, mikä laji olisi nuorelle ja treeniuran alussa olevalle valmennettavalle paras, kun tämä ei ole vielä ehtinyt juuri kasvattaa lihasmassaa.

– On potentiaalin merkki, jos pystyy heti näkemään, että ihminen on selkeästi johonkin lajiin sopiva. Näin oli Tiiun kanssa. Hänellä on wellnekseen hyvä ruumiinrakenne. Alavartalossa on suhteessa ylävartaloa enemmän lihasta, ja sinne on ylipäätään tarttunut lihasmassaa ikä ja treenivuosien määrä huomioiden vähän keskimääräistä enemmän. Tiiulla on myös kapea vyötärö, Murtonen ruotii.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Pajunen tosin mietti vielä ennen kisadieetille lähtemistä, etteivät hänen reitensä riittäisi wellnessiin ja että hän joutuisi ehkä vaihtamaan bikini fitnessiin.

– Minulla kävi niin, että vasta dieetin edetessä reiden malli kuoriutui kunnolla esiin. Dieetin edetessä tuli paremmin näkyviin, että rakenne ja kaikki on wellnekseen parempia, mutta kyllä sitä välillä vähän epäili. Kun on katsonut kansainvälisesti menestyneitä, he ovat paljon lihaksikkaampia.

"Ihan pää pyörällä, mitä just tapahtui"

Itsekriittisyydestä huolimatta tai kenties osin sen kovaan työhön siivittämänä Pajunen toi debyyttikaudellaan 22-vuotiaana lavalle kovan luokan fysiikan. Hän voitti ensin syyskuussa Hämeenlinnassa yli 166-senttisten tulokkaiden Suomen mestaruuden ja kaulaan ripustettiin perään lokakuussa naisten SM-kulta Lahden Nordic Fitness Expossa yli 168-senttisen sarjassa.

Tuomarit kehuivat Pajusen lavaesiintymistä rauhalliseksi, millä hän erottui edukseen, vaikka häntä jännittikin.

Odotukset ylittyivät roimasti.

– Olen vielä junnuikäinen ja tosi vähän aikaa, neljä ja puoli vuotta, treenannut. Wellness on kuitenkin sellainen laji, että yleensä treenitaustaa on vähän enemmän. En todellakaan ajatellut, että tällainen olisi edes mahdollista. Totta kai unelmoin voittamisesta ja lähdin voittamaan, mutta olin alun perin ajatellut, että olisin tosi tyytyväinen jo vaikka top-3-sijoitukseen.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Murtonen toteaa, ettei tiedä, olisiko vuosi sitten sanonut, että Pajunen voittaisi tulokkaiden ja yleisen sarjan Suomen mestaruudet, mutta hän ei olisi myöskään pitänyt sitä mahdottomana.

– Saatoin vähän vitsailla siitä, että lähdetään hakemaan sieltä kisoista mitalia, ja Tiiu on, että ei, päästäisiin kuuden parhaan joukkoon tai ei olisi ihan viimeinen, Murtonen avaa.

Pajunen kertoo, että hänen on vaikea kuvaillakaan sitä hetkeä, kun SM-kisojen muut sijoitukset oli kuulutettu ja selvisi, että hän olisi voittaja.

– Oli se tosi hullua ja uskomatonta. Varsinkin Hämeenlinnassa odotin koko ajan, että minun numeroni sanotaan. Sitten kun sitä ei sanottukaan kuin vasta ihan viimeisenä, olin ihan pää pyörällä, mitä just tapahtui. Ihan älyttömän siistiä.

"Kukaan ei tiedä, mistä tämä johtuu"

Myöhemmin tänä vuonna 23 vuotta täyttävän Pajusen mestaruusonnistumisista tekee entistä vaikuttavamman se tosiasia, ettei hänen valmistautumisensa kehityskaudella sujunut lainkaan ihanteellisesti. Pajusta vaivasivat sairastelukierteet flunssan kaltaisine oireineen. Normaalisti neljä kertaa viikossa saliharjoitteleva urheilija oli usein kuukaudenkin pätkiä poissa treeneistä ja lihasmassan kasvatusjaksosta tuli todella rikkonainen.

– Välillä tuntui, että niitä jaksoja, jolloin Tiiu on terveenä, on vähemmän kuin niitä jaksoja, kun hän on kipeänä. Se asetti haasteita ja meidän piti molempien soveltaa paljon. Se toi toisaalta Tiiun henkisiä vahvuuksia esiin. Hän oli sinnikäs ja säilytti rauhan, mikä on minusta poikkeuksellinen kombo psyykkisten ominaisuuksien suhteen. Suurin osa ihmisistä olisi ollut niin, että unohdetaanpa tämä homma hetkeksi. Tiiun kohdalla se ei ollut vaihtoehto oikeastaan missään vaiheessa, Murtonen pui.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Pajunen ja Murtonen joutuivat tosin miettimään, onko terveyden puolesta järkevää lähteä kisaamaan. 30 viikkoa kestäneen kisadieetti eteni kuitenkin hyvin, eikä Pajunen sen aikana sairastellut.

– Tänä vuonna on ollut pikkaisen parempi tilanne ja halusin myös hyödyntää viimeisen mahdollisen junnuvuoteni, Pajunen setvii.

Hän on käynyt yhä tiuhaan terveydellisissä tutkimuksissa, mutta mitään ei ole selvinnyt. Epätietoisuus on osaltaan kuormittanut dieetin aikanakin.

– Aina välillä on tullut epäilyksen hetkiä, jaksaako. Vähän aikaa sitten kun suljettiin astma ja keuhkoperäiset jutut pois, tuli tietynlainen romahdus. Dieetti ja kaikki painavat siinä kyljessä ja ollaan tilanteessa, että kukaan ei tiedä, mistä tämä kaikki johtuu.

Ensimmäisellä dieetillä nälkää varsin hyvin sietävälle vaikeinta Pajuselle oli se, etteivät treenit enää kropan väsyttyä kulkeneet toivotusti. Tukena ovat kuitenkin olleet tänä vuonna fitnesslavoilla niin ikään debytoinut ja EM-kisoissakin esiintynyt kumppani Mikke Friman, valmentaja Murtonen sekä monet kilpailijakaverit, joita Pajunen on saanut Finnish Physique Academyn tiimissä.

– Olemme yhdessä päässeet jakamaan tämän prepin ja kaikki fiilikset. Se on ollut kivaa ja merkannut minulle tosi paljon.

Ei joulukuun MM-kisoille

Pajusen kilpailukausi on nyt ohi. Hän osallistui vielä kolme viikkoa sitten ensimmäisiin Suomen ulkopuolella käymiinsä kisoihin Tallinnan Fitlap Cupissa. Pajunen voitti juniorisarjansa, sijoittui tulokasjunioreissa toiseksi ja naisten kilpailussa viidenneksi, vastassaan suomalaisia ja virolaisia urheilijoita.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

– Se oli tosi kiva reissu. Minulla ei ollut oikeastaan mitään odotuksia sijoitusten suhteen, kun en tiennyt yhtään, minkälaisia vastuksia siellä tulee olemaan.

– Suurin tavoitteeni oli se, että saan onnistuneen ja hyvän lavasuorituksen, koska Lahdesta jäi huono fiilis siitä. Siinä myös onnistuin.

Lahden SM-kisoissa Pajusen vasen reisi kramppasi lavalle astellessa.

– Minulla oli koko ajan pientä kipua, enkä kokenut olleeni ihan niin läsnä siinä tilanteessa kuin olisin halunnut, mutta en onneksi näyttänyt sitä niin kovasti ulkopuolelle. Se ei vaikuttanut omaan esiintymiseen siinä mielessä, vain omaan fiilikseen.

Pajunen lunasti SM-menestyksellään paikan myös joulukuisiin Tokion MM-kisoihin, mutta hän ei ole niihin lähdössä. Sen sijaan että Pajunen olisi pyrkinyt ylläpitämään kuntoa Nordic Fitness Expon jälkeen lähes kaksi kuukautta, hän lähti jo aikaisemmin kehittämään fysiikkaansa kohti tulevia vuosia.

Lisää lihasmassaa

Pajunen kaavailee ylipäänsä kisaavansa seuraavan kerran aikaisintaan kahden vuoden päästä. Ratkaisu kertoo paljon hänen kärsivällisyydestään.

Tarjolla olivat uran ensimmäiset MM-kisat, ja ensi vuonna hän voisi hyvin menestyä jälleen SM-kisoissakin, mutta hän haluaa pelata lähtökohtaisesti tuottoisampaa pitkää peliä.

– Olen lihasmassaltani vielä aika pieni wellnekseen. Sitä saisi olla aika reilustikin enemmän. Haluan, että seuraavan kerran kun menen, olen selkeästi parempi ja on isommat mahdollisuudet EM- tai MM-kisoissa.

Murtonen on sanonut Pajuselle, ettei tämä tule olemaan varmastikaan viimeinen kerta, kun paikka arvokisoihin avautuu.

– Tavoite sinne mentäessä olisi saada jotain muutakin kuin kokemuksia, mieluiten olla oikeasti kilpailukykyinen siellä. Juniori-ikäisellä kilpailijalla lihasmassan kasvattaminen vie kuitenkin aikaa, ja jo ennen tätä kisakautta oli tiedossa, että sitä tarvitaan kaikkialle lisää. Sitä voisi tulla samassa suhteessa kaikkiin paikkoihin jatkossakin, valmentaja kiteyttää.

Hän näkee itseluottamusta ja varmuutta vahvasta debyyttikaudestaan saaneella Pajusella potentiaalia arvokisamenestykseen saakka.