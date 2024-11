Iida, 22, bikineissä herätti huomion balkanilaisessa ostoskeskuksessa – alla suuri hetki: "Rupesimme molemmat itkemään"

Tymäkkä debyytti liekitti kipinää entisestään, ja Jääskeläinen on kisannut siitä lähtien joka vuosi jatkuvasti kehittyen. 2022 ja 2023 vyölle tulivat myös EM-kisat, joissa Jääskeläinen on sijoittunut parhaimmillaan juniorisarjassa kuudenneksi ja naisten sarjassa kahdeksanneksi.

– Olen saanut palautetta, että minulla on siro ja hyvä, optimaalinen rakenne bikiniin. Kehitettävää on lihasmassassa, jossa jään välillä jälkeen eri lineupeissa (kilpailijoiden vertailuissa). Siitä olen saanut palautetta, Jääskeläinen kertoo.

SM-hopea jäi kaivelemaan

"En tule luovuttamaan"

"Urheiluhetki, jota en varmasti unohda koskaan"

– Kun tuomarit kuuluttivat voittajan, herkistyin. Kaikki kova työ konkretisoitui siinä hetkessä. Kun tulin lavalta alas, juoksimme Melinan kanssa toistemme syliin, halasimme ja rupesimme molemmat itkemään. Totesimme toisillemme, että vihdoin me teimme sen. Se on urheiluhetki, jota en varmasti unohda koskaan. Tulee kylmiä väreitä, kun ajattelee.

Fanikuvia ostoskeskuksessa

– Oli ehkä sellaisia ihmisiä, jotka eivät ole ikinä nähneet lajia. Uskon, että herätin huomiota ollessani ainoa pohjoismaalainen, vaaleatukkainen pitkä kisaaja. Menet ostoskeskukseen ja siellä on tytöt bikineissä ja blondia paikalla – on se varmaan ollut ihan mielenkiintoinen näky.

MM-kisoihin finaalipaikkoja hakemaan

Kilpailutapahtuma on Jääskeläiselle jo vuoden viides. Hän ei ole vielä kisannut näin paljon kauden aikana, mutta taival on lopulta edennyt hyvin.

– Olen ollut siitä hyvässä tilanteessa, että kisakunto on ollut valmis ensimmäisestä Luxemburgin-kisasta asti. Monen täytyy vähän kiristää kisojen välissä, että saa vielä kovemman kunnon, mutta minulla on ollut aika lailla päinvastoin. Olen saanut palautetta, että olen ollut liian kireä ja on jouduttu jopa vähän pehmentelemään kuntoa. Se on ollut jaksamisen kannalta hyvä. Ruokaa olen saanut tosi paljon.