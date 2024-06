Väite: Ukraina iski HIMARSilla Venäjän puolelle heti USA:n luvan saatuaan – video näyttää tuhon

Venäläiskanava on julkaissut väitteiden tueksi videon ja kolme kuvaa, joissa kerrotaan näkyvän, miten venäläinen S-300- tai S-400-ilmatorjuntajärjestelmä palaa. Vaikka S-300 ja S-400 ovat ilmatorjuntajärjestelmiä, on Venäjä käyttänyt niiden ohjuksia paljon myös maakohteita vastaan.

USA antoi rajoitetun luvan

Venäjän Belgorodin alue sijaitsee Ukrainan toiseksi suurimmasta kaupungista Harkovasta suoraan pohjoiseen. Venäjä hyökkäsi toukokuussa rajan yli Ukrainan puolelle ja on edennyt pisimmillään noin kymmenkunta kilometriä. Rintamalinja alueella on sittemmin vakiintunut.

Väitetyn hyökkäyksen aika ja paikka ovat poikkeuksellisen merkityksellisiä, sillä jos ne pitävät paikkansa, on kyse Ukrainan tekemästä hyökkäyksestä Venäjän puolelle Yhdysvaltojen antamalla asejärjestelmällä.

Tiedossa ei ole, miten suuri Yhdysvaltojen Ukrainalle sallima hyökkäysalue tarkalleen on. Valkoisen talon mukaan Ukraina ei saa käyttää hyökkäyksissään ATACMS-ohjuksia tai tehdä "pitkän kantaman iskuja".

Vaikka Yhdysvallat on ollut Ukrainan merkittävin aseellinen tukija, ehti moni muu maa ennen sitä antaa luvan hyökätä lahja-aseilla myös Venäjän puolelle.

Ukraina on tähän mennessä tiettävästi pääosin pidättäytynyt käyttämästä länsimaiden antamia aseita Venäjän puolella. Syykin on selvä, sillä Ukrainan kyky sotia nykyisen kaltaisella tavalla on käytännössä riippuvainen länsimaiden asetoimituksista.